Der Nachwuchs lässt die Hoffnung leben

Stendal. „Wir setzen auf den eigenen Nachwuchs. “ Diesen Slogan predigen die Verantwortlichen des 1. FC Lok Stendal seit vielen Jahren.

Der gestrige Sonntag dürfte daher für Präsident Ulrich Nellessen und Co. ein besonderer Feiertag gewesen sein, denn nach Wochen der Tristesse hat der altmärkische Oberligist mit einem 2:0 (1:0)-Heimsieg über den FC Anker Wismar seine sportliche Talfahrt gestoppt. Hauptverantwortlich: Zwei Jugendspieler. Maurice Pascale Schmidt und Simon Balliet legten mit ihren Treffern das Fundament für einen Erfolg, der Lok im Abstiegskampf wenigstens halbwegs den Anschluss wahren lässt.

Für beide Mannschaften war die Begegnung vor 279 Zuschauern im Stendaler „Hölzchen“ überaus bedeutsam. Entsprechend verkrampft stellte sich zunächst das Geschehen auf dem Rasen dar. Der 1. FC Lok stand tief und war trotz des Heimvorteils auf Konterfußball aus. Wismar, das aktuell den von Lok angestrebten ersten Nichtabstiegsplatz belegt, übernahm die Spielkontrolle. Beide Seiten belauerten sich und warteten auf den ersten Fehler des Gegners. „Man hat die Verunsicherung gesehen“, stellte Gäste-Trainer Dinalo Adigo fest.

Richtig Fahrt nahm das zähe Ringen der Abstiegskandidaten erst nach einer halben Stunde auf. Stendals Martin Krüger (31.) und Niclas Buschke (33.) vergaben die ersten Großchancen des Spiels. Auf der Gegenseite bügelte Bryan Giebichenstein einen Stellungsfehler von Sebastian Hey aus (32.). Während Stendals umstrittener Schlussmann zur Stelle war, leistete sich sein Wismarer Pendant wenig später den ersten folgenschweren Patzer des Spiels. Einen Freistoß von Steven Schubert wehrte Pavel Galac in die Mitte ab, wo Schmidt dankbar abstaubte (35.). Ein Tor mit Symbolcharakter für diesen Nachmittag. „Von uns gehen alle dem Ball nach, von denen keiner“, hob Schubert den unbedingten Stendaler Willen in dieser Szene hervor.

Nach dem Seitenwechsel mit der durchaus verdienten 1:0-Führung gesellte sich zur guten Mentalität der Hausherren auch noch die nötige Portion Glück. Denn während auf Stendaler Seite dem einen oder anderen Akteur die Kräfte schwanden, kam der FC Anker zu insgesamt vier Großchancen. Zu nutzen wusste er keine. „Wer ein Fußballspiel gewinnen will, muss Tore schießen“, beklagte Adigo. Doch seine Elf sündigte. Die beste Gelegenheit schob Tomasz Serveta aus Nahdistanz am leeren Tor vorbei (58.). Bei den übrigen Wismarer Möglichkeiten hielt Lok-Keeper Giebichenstein teilweise überragend (83., 88.). In der dritten Minute der Nachspielzeit – und nach einigen leichtfertig vergebenen Konterchancen – setzte schließlich Linksverteidiger Balliet den unfassbaren Schlusspunkt. Ein Befreiungsschlag des 19-Jährigen aus gut 50 Metern wurde zum Torschuss und senkte sich zum Erstaunen des Wismarer Schlussmanns ins Netz. Torwartfehler Nummer zwei, 2:0, Abpfiff. „So ein Tor am Ende ist natürlich perfekt“, jubelte Lok-Kapitän Schubert.

„Es ist für mich heute eine riesen Erleichterung. Das ist ein Sieg, der uns wieder ein bisschen zurückholt“, sagte Stendals Interimstrainer Daniel Fest mit Blick auf die Situation im Abstiegskampf. Dort hat der 1. FC Lok jetzt dank seiner Youngster drei Zähler auf Wismar gut gemacht, liegt aber immer noch fünf Punkte zurück.

Von Tobias Haack