„Müssen das jetzt abhaken“

Magdeburg. „Ich habe Vollgas gegeben in der Vorbereitung, wollte unbedingt von Anfang an dabei sein. “ Darum war die Freude bei Michel Niemeyer groß, gleich bei der Zweitliga-Premiere in der Startelf stehen zu können.

Mehr als fünf Monate ist es her, dass der 22-Jährige in einem Pflichtspiel für den 1. FC Magdeburg aufgelaufen ist. So kam die Nominierung schon etwas überraschend für den gebürtigen Salzwedeler. „Überraschend ist vielleicht das falsche Wort“, meinte er nach der Partie am Sonntagnachmittag gegen den FC St. Pauli. Für ihn sei der Einsatz der Lohn einer starken Vorbereitungszeit gewesen.

Während der zurückliegenden sechseinhalb Wochen musste Niemeyer noch einiges aufholen. Sowohl im physischen als auch im fußballerischen Bereich. Hatte er sich doch in der Drittliga-Begegnung am 24. Februar bei Hansa Rostock einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen und konnte seitdem nicht mehr spielen. Die Hoffnung, zumindest noch in den Kampf um den Aufstieg eingreifen zu können, zerschlug sich. Niemeyer konzentrierte sich komplett auf die Reha. Und kämpfte sich in der Vorbereitung wieder zurück. Deshalb war der Altmärker auch so glücklich, dass „mir der Trainer das Vertrauen geschenkt hat.“

Im ersten Spiel der Zweitliga-Saison konnte der Spieler mit der Rückennummer 19 aber nicht vollends überzeugen. „Leider haben wir dumme Gegentore bekommen, wo ich auch nicht ganz gut aussehe“, zeigte er sich nach Abpfiff selbstkritisch. Sein zu kurzer Befreiungsschlag in der ersten Halbzeit, der beim Gegner landete und zum Ausgleich führte, wurmte den ambitionierten Profi. Und auch für den Freistoß, der zum Siegtor für den FC St. Pauli stürmte, war er beteiligt. Er hatte zuvor Waldemar Sobota gefoult, woraufhin der Schiedsrichter auf Freistoß entschied. Diesen lenkte Spezialist Marvin Knoll unhaltbar ins Eck.

„Es ist schade, dass wir heute die drei Punkte verschenkt haben“, war Niemeyer sichtlich geknickt. „Wir hatten uns so sehr darauf gefreut, dass es endlich wieder losgeht.“ Vor vollen Tribünen zu spielen, ist den FCM-Spielern nicht unbekannt. Dass auch der Gästeblock voll sein würde, „das war auch noch mal was anderes“, zeigte sich der Altmärker beeindruckt von der Kulisse, Das Niveau auf dem Platz war auch anders als eine Liga tiefer. Da haben Kleinigkeiten gereicht, um am Ende mit leeren Händen dazustehen.

„Es war das erste Spiel, das wollten wir nicht verlieren. Wir wollten gut reinkommen in die neue Liga.“ Nun gelte es, diese Niederlage aufzuarbeiten. „Im Team und jeder einzeln für sich“, sagt Michel Niemeyer. „Dann müssen wir das abhaken, dann geht es direkt weiter in Aue.“

So ganz wissen Trainer und Spieler des FCM noch nicht, wo sie im Unterhaus stehen. Der Auftakt gegen die ligaerfahrenen Hamburger hat aber gezeigt, dass sie mithalten können. Im Ostduell gegen Erzgebirge Aue, die ebenfalls mit einer Niederlage in die Saison gestartet sind, wird sich am kommenden Sonntag sicher deutlicher herauskristallisieren, wie weit der FCM ist. Michel Niemeyer gibt sich recht zuversichtlich: Wir versuchen in Aue, die drei Punkte zu holen.“

Von Sabine Lindenau