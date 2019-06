Moritz Müller holt erneut den Titel

Engersen/Zschornewitz – Der Nachwuchsruderer Moritz Müller aus Engersen, der die Sportschule in Magdeburg besucht und natürlich auch für den SC Magdeburg startet, war kürzlich bei den diesjährigen Landesmeisterschaften in Zschornewitz (Altersklassen 11 bis 14) aktiv.

Die Jungs aus dem Doppelvierer mit Steuermann konnten sich nach dem Verlauf der bisherigen Saison bei diesen Titelkämpfen durchaus berechtigte Hoffnungen auf einen der vorderen Plätze machen. Sowohl bei der Regatta in Rüdersdorf bei Berlin als auch in Bernburg hatten sie die Nase vorn und gewannen ihr Rennen.

In Zschornewitz waren Starts für die vier Jungs aus dem Vierer der Altersklasse 14 im Zweier, Vierer mit Steuermann sowie im Einer vorgesehen. Allerdings begann der erste Wettkampftag für die SCM-Sportler mit einer Enttäuschung. Die geplanten Starts im Zweier mussten abgemeldet werden, da es aufgrund der vielen Anmeldungen zu Vorläufen kommen würde und die Sportler bis Altersklasse 14 nur zwei Rennen pro Tag bestreiten dürfen. Das heißt, wenn sie den Vor- und Endlauf im Zweier absolviert hätten, dann dürften sie nicht mehr im Vierer starten. So war die Stimmung erst mal am Boden und die Anspannung wuchs auch dadurch, dass für Moritz Müller nun allein der Vierer über die Teilnahme am Bundeswettbewerb in München entscheiden würde, da er im Einer aufgrund seiner erst kurzen Rudererfahrung noch nicht zu den Favoriten zählte.

Als es dann aber losging, war alle Anspannung von den Sportlern abgefallen. Im Rennen gegen die Boote aus Bernburg, Halle und Zschornewitz war der SCM-Vierer von Anfang an vorn mit dabei. Lion Hille, der Steuermann des SCM-Bootes, feuerte die vier Jungs lautstark an und so setzten sich die Magdeburger Meter um Meter vom Feld ab und gewannen dann souverän mit über sieben Sekunden Vorsprung vor den Booten aus Bernburg und Zschornewitz. Damit war die Verteidigung des Landesmeistertitels aus dem Vorjahr gelungen und auch die Qualifikation für den Bundeswettkampf geschafft.

Dem Einer-Rennen am zweiten Wettkampftag konnten die Jungs nun gelassen entgegensehen. Im ersten Vorlauf mussten die beiden SCM-Sportler Jannes Korthals und Fritz Köcher gegen die stärksten Konkurrenten aus Bernburg und Zschornewitz antreten. In diesem qualifizierte sich dann Jannes, übrigens der Zweier-Partner von Moritz, als Dritter des Vorlaufes für das Finale. Fritz kam auf dem undankbaren vierten Platz ein und war damit nicht für das Finale qualifiziert. Im zweiten Vorlauf nutzte Moritz seine Chance und zeigte, dass er im letzten Jahr eine Menge an Technik dazugelernt hat. Der Engersener ruderte sehr kontrolliert und gewann diesen Lauf sogar. Das Finale war dann an Spannung kaum zu überbieten. Jannes und Moritz waren bis kurz vor dem Ziel gleichauf mit dem als Favorit ins Rennen gegangenen Bernburger Ruderer. Als Moritz dann den Endspurt anziehen wollte, musste er den nachlassenden Kräften und der noch nicht ganz ausgereiften Technik Tribut zollen und fing einen „Krebs“. Das heißt, er bekam beim Rückholen der Ruder diese nicht ganz aus dem Wasser und bremste so das Boot abrupt ab. Den dritten Platz konnte er aber halten und somit viel mehr erreichen, als selbst sein Trainer Toni Predel zuvor erwartet hatte.

Sensationell war aber der Schlussspurt seines Teamkollegen und Zweier-Partners Jannes Korthals. Dieser legte auf den letzten Metern noch mehr als eine Bootslänge zwischen sich und den Bernburger und gewann damit sein erstes Einer-Rennen überhaupt.

VON TOBIAS WEBER UND HENDRIK MÜLLER