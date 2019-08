3:1 - Möringens Traumstart

Freude über das zwischenzeitliche 2:1: Fabian Ehricke (vorne rechts) schoss den Möringer SV per Freistoß erneut in Front.

Möringen – Der Aufsteiger Möringer SV hat am heutigen Sonnabend einen Auftakt nach Maß in der neuen Spielklasse gefeiert. Im Landesliga-Heimspiel gegen den SV Irxleben konnte Trainer Philipp Dieckmann mit seiner Mannschaft einen 3:1 (1:1)-Sieg landen.

Das Spiel begann mit offenem Visier auf beiden Seiten. Möringen und Irxleben hatten bereits zu Beginn erste Abschlüsse. Dann ließ Patrick Huch seinen MSV erstmals jubeln. Nach einem Ballgewinn vollstreckte der Stürmer eiskalt (10.).

Doch kurz darauf der Schock: Dieckmanns Elf konnte den Ball nicht klären und wurde direkt bestraft. Simon Schwenke ließ sich die Chance nicht nehmen und verwertete einen Querpass zum 1:1 (13.). Davon ließen sich die Gastgeber nicht beeindrucken und trafen im Gegenzug den Pfosten (13.).

In der Folge boten sich beide Mannschaft ein offensiv ausgerichtetes Spiel. John Ziesmann verhinderte in der 27. Minuten einen Rückstand – und sollte sich im weiteren Verlauf der Partie noch auszeichnen. Mit Toren auf beiden Seiten ging es in die Pause.

Kevin Beyer bot sich nach dem Seitenwechsel eine gute Gelegenheit. Doch er scheiterte am gegnerischen Keeper, der wie Ziesmann auf Möringer Seite, ein gutes Spiel machte und mehrfach gefährliche Situationen abwehren konnte.

Möringen blieb als Aufsteiger weiterhin frech und spielfreudig – nur der Lohn blieb aus. In der 81. Minute legte sich Fabian Ehricke den Ball zurecht und traf per Freistoß – 2:1 Möringen (81.). Weitere Chancen für die Altmärker folgten, Irxleben rannte wütend an. Doch ohne Glück. Der eingewechselte Armin Eggert beseitigte alle Zweifel und markierte das 3:1 (90.+1).

Die weiteren Ergebnisse vom Sonnabend:

LANDESLIGA

SSV Gardelegen – Blau-Weiß Niegripp 9:0 (6:0)

SV Staßfurt – SSV Warnau 2:1 (0:1)

LANDESKLASSE

SV Liesten – Osterburger FC 7:2 (1:0)

SV Lokomotive Jerichow – Rot-Weiß Arneburg 2:4 (2:2)

Medizin Uchtspringe – Saxonia Tangermünde 3:2 (2:2)

Germania Tangerhütte – Eintracht Salzwedel 1:4 (1:1)

MTV Beetzendorf – TuS Wahrbrug 2:2 (1:1)

FSV Heide Letzlingen – SSV Gardelegen II 4:1 (3:0)

Berichte und Stimmen lesen Sie in der Montagsausgabe der Altmark Zeitung.

VON PATRICK NOWAK