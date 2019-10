5:1 - Möringen mit Doppelschlag, Glück und Köpfchen

Möringen - „Wir hatten am Donnerstag schon viel Spielglück gegen Börde Magdeburg, wo wir uns belohnt haben“, sagte Philipp Dieckmann, Trainer des Fußball-Landesligisten Möringer SV, nach dem 5:1 (2:0)-Sieg am heutigen Sonnabend gegen den Ummendorfer SV.

Ein MSV-Doppelschlag in Halbzeit eins und ein nicht gegebener Elfmeter für die Gäste waren neben dem taktischen Schachzug von Dieckmann die Faktoren für den Erfolg.

Möringen agierte im kompakten 4-1-4-1-System und hielt das Zentrum dicht. Bei gegnerischem Ballbesitz ließ sich Kevin Beyer nach hinten fallen. Daraus wurde eine Fünferkette. In den ersten beiden Szenen hatten die Altmärker allerdings Glück. Keeper John Ziesmann parierte einen Freistoß zur Ecke (4.). Die darauffolgende Hereingabe konnte Florian Köhler nicht nutzen und verstolperte den Ball in aussichtsreicher Position. Dann schlug die Dieckmann-Elf doppelt zu: Kevin Beyer zog ab – 1:0 (13.). Direkt im Anschluss erhöhte Philipp Kühne nach einer Einzelaktion (14.).

Ummendorf wirkte schockiert und fand keine Lösungen gegen die kompakten und disziplinierten Platzherren. Möringen glänzte durch Ballsicherheit und eine gute Spielverlagerung. Folgerichtig gab die 2:0-Führung Stabilität. Rückschläge hatte der MSV dennoch zu verkraften: Philip Lauck (17.) und Kevin Beckmann (37.) mussten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Am Ergebnis änderte dies nichts. Ummendorf hätte jedoch einen Strafstoß bekommen müssen. Paul Schönburg foulte Köhler – der Pfiff blieb aus. Die Latte und Ziesmanns Faustabwehr (45.) sicherten anschließend den 2:0-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel musste Ziesmann erneut ran. Er parierte gegen Köhler (52.). Drei Minuten später spielte Möringen es effektiver aus: Kühnes Vorarbeit verwertete der eingewechselte Christian Seidl (55.) zur Vorentscheidung – oder doch nicht? Ab einer knappen Stunde agierte Ummendorf in Unterzahl. Das hielt Robin Marschke aber nicht davon ab, zu verkürzen (61.). Nach einem langen Ball kam eine Flanke von links und Marschke hatte einfaches Spiel.

Möringen wackelte und wurde offener. Ummendorf versuchte zurück in die Partie zu finden und investierte knapp zehn Minuten deutlich mehr, um zuzuschlagen. Belohnt wurde der Aufwand nicht. Seidl scheiterte für den MSV an der Latte (70.), auf der anderen Seite vergab Marschke zu leichtsinnig (73.) und Köhler traf das Außennetz (74.). In der Schlussphase belohnte sich Beyer mit dem 4:1 (78.). Fabian Ehricke erzielte den 5:1-Endstand.

Die weiteren Ergebnisse:

LANDESLIGA

SV Irxleben – TuS Bismark 2:5 (1:2)

SSV Warnau – Union Schönebeck 1:1 (1:0)

LANDESKLASSE

SSV Gardelegen II – MTV Beetzendorf 1:2 (0:1) Rossauer SV – Med. Uchtspringe 0:5 (0:1)

SV Liesten – TuS Wahrburg Absetzung

Lok Jerichow – Germania Tangerhütte 2:6 (1:4) Rot-Weiß Arneburg – Sax. Tangermünde 0:4 (0:0)

Osterburger FC – Eintracht Salzwedel 1:2 (0:1) Heide Letzlingen – Kreveser SV 2:1 (1:0)

VON PATRICK NOWAK