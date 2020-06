Arneburg – Fußball-Landesklassist SV Rot-Weiß Arneburg hat am Donnerstagabend etwas überraschend einen neuen Trainer präsentiert.

Demnach wird Philipp Dieckmann (30), der zuletzt den Möringer SV in die Landesliga geführt und dort etabliert hatte, die Verantwortung bei RWA übernehmen. Dieser Schritt war für die Arneburger nötig geworden, da Florian Steinhagen aus privaten Gründen zurückgetreten war und Oliver Nagel wieder von der Seitenlinie auf den Platz zurückkehren möchte. Dieckmanns wichtigste Aufgabe wird es sein, die Verjüngung der Elbestädter erfolgreich voranzutreiben.

Beim Abonnement-Pokalsieger der Ost-Altmark möchte man sich in Zukunft nämlich personell neu ausrichten. Die Zeiten, in denen gestandene Spieler wie beispielsweise Martin Gebauer zu RWA transferiert wurden, sind Vergangenheit. Stattdessen richtet sich der Fokus nun auf die Integration eigener Nachwuchsspieler. Zur neuen Spielzeit stoßen deshalb mit Justin Blümner, Nils Erxleben, Leon Zellmer, Kay Diefert, Ricardo Freimann, Torben Hinz und Leon Lauck gleich sieben Youngster in den Landesklasse-Kader. „Sie werden erst mal in den Trainingsstamm eingebaut und dann wird sich herauskristallisieren, wer es wohin schafft“, erklärt der Sportliche Leiter, Mario Bittner. „Externe Neuzugänge zu bekommen, wird in der Altmark immer schwerer. Deshalb wollen wir den Umbruch jetzt starten, mit allen Konsequenzen. Die jungen Spieler werden ihre Chancen und Spielzeiten bekommen.“

Dass ihnen mit Philipp Dieckmann nun auch noch ein recht junger Trainer zur Seite gestellt wird, war für Bittner relativ schnell klar: „Er ist mir gleich eingefallen. Wir hatten dann ein gutes Gespräch und haben schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Es ist auch mal ganz gut, dass wir fremdes Blut reinbekommen und nicht alles nur intern lösen.“

Und Dieckmann selbst? Der kann den Start an seiner neuen Wirkungsstätte kaum erwarten. „Ich bin heiß darauf und hoffe, dass wenigstens der Pokal bald fortgeführt wird.“ Dort stehen die Arneburger wieder einmal im Halbfinale (bei der SpG Havelberg/Kamern) und haben sich mit ihren Titeln 2019, 2018 und 2015 in K.o.-Spielen fast schon einen Nimbus der Unbesiegbarkeit erarbeitet. „Ich würde mir wünschen, dass wir die Motivation aus den Pokalspielen auch öfter in der Liga zeigen“, gibt der neue RWA-Coach daher als erste kleine Zielsetzung für die Zukunft aus.

Neben den erwähnten sieben Nachwuchsspielern freuen sich die Arneburger zur kommenden Spielzeit auch noch über zwei „gefühlte“ Neuzugänge. So greifen Markus Becker (Kreuzbandriss) und Hermann Huchthausen (komplizierter Nasenbeinbruch) nach ihren schweren Verletzungen wieder aktiv ins Geschehen ein.

Verlassen wird den Verein hingegen Justin Scheer, den es zurück nach Goldbeck zieht. Die Routiniers Karsten Müller und Danny Kiefel haben angekündigt, kürzertreten zu wollen.

VON TOBIAS HAACK