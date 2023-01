Am Ende jubelt wieder Eiche Mieste

Von: Renee Sensenschmidt

Der FSV Eiche Mieste sicherte sich den Kreismeistertitel des KFV Altmark West im Hallenfußball 2022/23. © Sensenschmidt

Beetzendorf – Der FSV Eiche Mieste hat sich erneut die Hallenkrone des KFV Fußball Altmark West aufgesetzt. 2020 war das Team von Trainer Danny Kausche der letzte Meister vor der Coronapause. Damals wurde noch Futsal gespielt, diesmal, auf Wunsch der Mehrheit der Kreisteams, wieder Hallenfußball nach den herkömmlichen Regeln mit allen negativen Begleiterscheinungen (grobe Foulspiele, Zeitspiel).

Doch auch nach diesen Regeln setzten sich am Ende die Miester durch, wenn auch mit Anlaufschwierigkeiten, verloren doch die Eichen in der Gruppenphase das Auftaktspiel gegen Jübar/Bornsen mit 3:7. „Diesen Tritt haben wir zum Wachwerden gebraucht. Anschließend haben wir uns dann deutlich gesteigert“, meinte Danny Kausche nach der erfolgreichen Titelverteidigung.



300 Zuschauer verfolgten das Endrundenturnier in der Beetzendorfer Sporthalle, in der sich neben Mieste, der FC Jübar/Bornsen, der SV Langenapel und überraschend der TSV Adler Jahrstedt für das Halbfinale qualifizierten.



Im ersten Halbfinale ging der FC Jübar/Bornsen durch einen Treffer von Justin Elfert, der von den Vereinsverantwortlichen auch zum „Besten Spieler“ der Endrunde gewählt wurde, schnell mit 1:0 in Führung. Danach stellte das Team von Trainer Marco Siebenmorgen jedochseine Offensivbemühungen weitestgehend ein und wurde dafür von den lauf- und einsatzstarken Adlern bestraft. Tobias Lenz und Marius Gieselberg wendeten unter dem Jubel der zahlreich anwesenden TSV-Fans das Blatt zum 2:1-Sieg.



Manuel Weis sorgte im zweiten Halbfinale zwischen Mieste und Langenapel bereits in der ersten Minute mit dem 1:0 und einem anschließenden „Diver“ für Jubel beim großen Anhang der Eichen. Diese scheiterten in der Folge zweimal am starken SVL-Keeper Marco Schmidt, der auch zum „Besten Torhüter“ gewählt wurde. Nach fünf Minuten wurde Langenapel dann drückend überlegen, ließ aber zahlreiche Chancen ungenutzt. Sogar eine zweiminütige Überzahl konnten die Mannen um Spielertrainer Marcel Peters nicht zum Ausgleich nutzen, sodass es beim 1:0 für die Miester blieb.



Die Enttäuschung über den verpassten Finaleinzug steckten die Langenapeler schnell weg und setzten sich im Duell um Platz drei sicher mit 3:0 gegen den FC Jübar/Bornsen durch. Dessen Trainer Marco Siebenmorgen war enttäuscht, konnte doch sein Team das gute Niveau der ersten beiden Gruppenspiele nicht halten. „Diese beiden Begegnungen liefen offenbar zu gut. Danach haben sich die Spieler nicht mehr an unseren Plan gehalten und in Einzelaktionen aufgerieben.“



Im Endspiel gingen die Miester durch Treffer von Manuel Weis und Dominec Soeder mit 2:0 in Führung. Die Jahrstedter wurden daraufhin druckvoller, doch Christopher Stark (Latte) und Philipp Sperling (Pfosten) hatten bei ihren Schüssen Pech. Der Anschlusstreffer lag mehrfach in der Luft, doch das Tor fiel auf der Gegenseite, als abermals Soeder einen langen Ball von Torwart Luca Füchsel mit dem Kopf zum 3:0 verlängerte (9.). Damit war die Partie entschieden und Mieste siegte am Ende sogar deutlich mit 6:1.



Trotzdem war TSV-Trainer Marcus Klabis mit seinen Jungs sehr zufrieden. „Wir wollten die Gruppenphase überstehen und haben es sogar bis ins Endspiel geschafft. Dort war es nach dem schnellen 0:2-Rückstand dann für uns zu schwer. Insgesamt hat die Endrunde allen Spielern und ich glaube auch unseren Fans viel Spaß gemacht.“

Turnierstatistik

Gruppe A



SV Brunau - SSV Gardelegen II 0:1



Tor: 0:1 Jeremy Yannik Köhler (6.).



FC Jübar/Bornsen - FSV Eiche Mieste 7:3



Tore: 1:0, 2:0 Justin Elfert (2., 3.), 3:0 Maris Gast (4.), 3:1 Dominec Soeder (6.), 3:2 Manuel Weis (7.), 4:2 Bennet Böttcher (7.), 5:2 Elfert (8.), 5:3 Adam Benali (11.), 6:3 Böttcher (12.), 7:3 Elfert (12.).



SV Brunau - FC Jübar/Bornsen 0:3



Tore: 0:1 Sebastian Freitag (5.), 0:2 Maris Gast (7.), 0:3 Justin Elfert (12.).



FSV Eiche Mieste - SSV Gardelegen II 4:0



Tore: 1:0 Adam Benali (3.), 2:0 Jonas Stegert (4), 3:0 Paul Scholz (5.), 4:0 Dominec Soeder (12.).



SSV Gardelegen II - FC Jübar/Bornsen 3:1



Tore: 0:1 Sebastian Freitag (6.), 1:1 Jeremy Yannik Köhler (7.), 2:1 Jonah Matti Osmers (8.), 3:1 Mika Helmuth (9.).



FSV Eiche Mieste - SV Brunau 4:1



Tore: 0:1 Matti Subke (8.), 1:1 Philip Böttcher (8.), 2:1, 3:1 Paul Scholz (9., 10.), 4:1 Steven Roland Helmke (11.).



Endstand Gruppe A



1. FC Jübar/Bornsen 11:6 / 6



2. FSV Eiche Mieste 11:8 / 6



3. SSV Gardelegen II 4:5 / 6



4. SV Brunau 1:8 / 0



Gruppe B



TSV Adler Jahrstedt - SV Langenapel 1:2



Tore: 0:1, 0:2 Florian Roese (1., 6.), 1:2 Philipp Sperling (7.).



Diesdorfer SV - SG Saalfeld 2:1



Tore: 1:0 Leon Prang (2.), 1:1 Patric Peysa (5.), 2:1 Prang (10.).



TSV Adler Jahrstedt - Diesdorfer SV 0:0



Tore: Fehlanzeige.



SG Saalfeld - SV Langenapel 1:1



Tore: 1:0 Felix Petrick (7.), 1:1 Fred Neuling (12.).



SV Langenapel - Diesdorfer SV 2:0



Tore: 1:0 Marcel Peters (9.), 2:0 Fred Neuling (10.).



SG Saalfeld - TSV Adler Jahrstedt 2:4



Tore: 1:0 Til Engling (1.), 1:1 Tobias Lenz (3.), 1:2 Jonas Schulz (3.), 2:2 Felix Petrick (9.), 2:3 Marius Gieselberg (11.), 2:4 Chris Schulze (12.).



Endstand Gruppe B



1. SV Langenapel 5:2 / 7



2. TSV Adler Jahrstedt 5:4 / 4



3. Diesdorfer SV 2:3 / 4



4. SG Saalfeld 4:7 / 1



Halbfinale



FC Jübar/Bornsen - TSV Adler Jahrstedt 1:2



Tore: 1:0 Justin Elfert (2.), 1:1 Tobias Lenz (7.), 1:2 Marius Gieselberg (10.).



SV Langenapel - FSV Eiche Mieste 0:1



Tor: 0:1 Manuel Weis (1.).



Spiel um Platz drei



FC Jübar/Bornsen - SV Langenapel 0:3



Tore: 0:1, 0:2 Marcel Peters (1., 10.), 0:3 Florian Roese (12.).



Endspiel



FSV Eiche Mieste - TSV Adler Jahrstedt 6:1



Tore: 1:0 Manuel Weis (2.), 2:0, 3:0 Dominec Soeder (2., 9.), 4:0 Adam Benali (10.), 4:1 Jonas Schulz (11.), 5:1 Jonas Stegert (12.), 6:1 Benali (12.).



Aufstellungen/Tore



FSV Eiche Mieste: Füchsel, Bachem - Benali (4), Scholz (3), Böttcher (1), Willatowski, Helmke (1), Weis (3), Soeder (4), Stegert (2).



TSV Adler Jahrstedt: Starck - Sperling (1), Mi. Gieselberg, Süss, Schmidt, Lenz (2), Ma. Gieselberg (2), Schulze (1), Schulz (2), Stark.



SV Langenapel: Schmidt - Vierke, Scheuner, Schwerin, Neuling (2), Peters (3), Roese (3), Gäbel, Schulz, Pokorny, Tölke.



FC Jübar/Bornsen: P. Peters - Junke, F. Peters, Steckmann, Freitag (2), Riep, Böttcher (2), Gast (2), Bromann, Elfert (6), Wegmeyer.



SSV Gardelegen II: Siegel - Wolf, Giesecke, Köhler (2), Werner, Zausch, Wulfänger, Müller, Steindorf, Helmuth (1), Osmers (1).



Diesdorfer SV: Heitmann - K. Pieper, Nauroschat, L. Villmow, Hecht, Mahlke, S. Bock, F. Villmow, Prang (2).



SG Saalfeld: Schneider - Daunheimer, Schulze, Petrick (1), Litka, Träger, Peysa (2), Engling (1), Meister, Mattausch, Schulz.



SV Brunau: Dwenger - F. Cyris, Schackert, Subke (1), K. Cyris, Preuhs, Schulz, Januschewski, Schwarzberg, Beindorf.