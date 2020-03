Meinel-Sieben zum Final Four

Chiara Göhler (am Ball) erzielte im Spiel gegen den HC Leipzig drei Tore. Mit den B-Juniorinnen des SV Oebisfelde qualifizierte sie sich für das Final Four der MHV-Bestenermittlung. Foto: Staade

Oebisfelde – Am Sonntag fand in der Oebisfelder Hans-Pickert-Halle eines der beiden Vorrundenturniere zur Bestenermittlung des Mitteldeutschen Handball-Verbandes (MHV) der weiblichen B-Jugend statt.

Mit dabei war auch das Team des SV Oebisfelde um Trainer Thomas Meinel, das natürlich lautstark von den Zuschauern unterstützt wurde. Drei Mannschaften nahmen daran teil, die Spielzeit pro Partie betrug 2x25 Minuten. Die Mädchen aus der Allerstadt qualifizierten sich durch einen 27:12-Sieg gegen den 1. SSV Saalfeld und trotz einer 17:36-Niederlage gegen den HC Leipzig als Zweiter für das Final Four, das bereits am kommenden Sonntag in Leipzig stattfindet. Für die jungen Handballerinnen aus Oebisfelde ist es ein großer Erfolg zu den besten vier Teams aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen zu gehören. In der Messestadt werden die Meinel-Schützlinge im Halbfinale auf den Sieger des zweiten Turniers, die SG Rödertal/Radeberg, treffen. Der Verlierer spielt danach um den dritten Platz, der Gewinner bestreitet das Finale.

SV Oebisfelde - 1. SSV Saalfeld 27:12 (14:4). Gegen den Vizemeister aus Thüringen erwischten die Oebisfelderinnen einen Blitzstart, führten nach Toren von Fenja Müller (2), Stella Schwerdtfeger und Lara Füchsel (2) schnell mit 5:0 (5.). Die Meinel-Sieben drückte auch danach weiter auf das Tempo und führte zur Pause bereits deutlich mit 14:4. In der zweiten Hälfte konnte man es etwas ruhiger angehen lassen, es wurde komplett durchgewechselt. Stella Schwerdtfeger traf schließlich zum 27:12-Endstand. Trainer Thomas Meinel zeigte sich überrascht: „So einfach hatten wir uns das nicht vorgestellt. Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben viel Druck nach vorn gemacht. Das war entscheidend.“

SV Oebisfelde (Tore): Grosche, Drese - Göhler, Jablonski, Keller, Schiemann, F. Müller (6/1), Schulz (1), Noack (4), L. Kalupke (6/1), Füchsel (4), Lindner (2), Schwerdtfeger (4).

HC Leipzig - SV Oebisfelde 36:17 (22:9). Nach der beeindruckenden Vorstellung der Leipzigerinnen beim 51:1- Sieg gegen Saalfeld, führten die Oebisfelderinnen zu Beginn doch etwas überraschend durch Treffer von Lana Kalupke und Chiara Göhler mit 2:1 (4.). Doch in der Folgezeit gab es zu viele Ballverluste, die eiskalt bestraft wurden. Die HCL-Mädels zogen ihr Konterspiel auf und setzten sich bis zur Pause auf 22:9 ab. Da war bereits alles entschieden. Auch wenn es in der zweiten Hälfte etwas besser lief, Fenja Müller konnte am Ende nur noch zum 17:36-Endstand verkürzen. „Wir hatten uns eigentlich gut eingestellt, doch der Kopf war nach einigen Gegentoren schnell runter. Da haben wir uns mit zuviel Respekt den Schneid abkaufen lassen. Mit etwas mehr Gegenwehr hätten wir das Ergebnis enger gestalten können“, meinte ein kritischer Thomas Meinel.

SV Oebisfelde: Grosche, Drese - Göhler (3), Jablonski, Keller, Schiemann, F.Müller (6/2), Schulz, Noack, Lindner, L. Kalupke (6), Füchsel, Schwerdtfeger.

VON JÖRG STAADE