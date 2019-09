Mehr als ein Turnier

TENNIS Senioren-Altmark-Open wurden zum Wiedersehen alter Freunde

+ Mir extremem Vorhandgriff zum Erfolg: Lokalmatadorin Steffi Seeber holte sich den Titel der Senioren-Altmark-Open in der Damen-30-Konkurrenz. Fotos: Lindenau

Stendal – In ihrer Jugend haben sie beim TC Salzwedel in einer Mannschaft gespielt. Das ist über 20 Jahre her. Dennoch haben sie sich nie aus den Augen verloren. Bei den Senioren-Altmark-Open, die die SG Einheit Stendal am zurückliegenden Wochenende zum 17.