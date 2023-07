Maximilian Pefestorff auf dem Centre Court von Wimbledon

Von: Tobias Haack

Teilen

Erinnerungsfoto muss sein: Maximilian Pefestorff in Wimbledon. © Privat

Der heilige Rasen von Wimbledon ist der Sehnsuchtsort eines jeden Tennis-Liebhabers. Der Stendaler Maximilian Pefestorff durfte kürzlich vor Ort sein und sah Sieger Carlos Alcaraz live.

Für die Tennisprofis ist es der Höhepunkt der Saison. Für die Fans einfach nur ein Sehnsuchtsort: Wimbledon. In der vergangenen Woche gingen die Lawn Tennis Championships des All England Lawn Tennis and Croquet Club (so der offizielle Titel) mit einem denkwürdigen Finale zwischen Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic und dessen vermeintlichem Thronfolger Carlos Alcaraz zu Ende. In fünf Sätzen triumphierte der 20-jährige spanische Shootingstar.

Auf seinem Weg zum Titel schaltete Alcaraz in Runde drei auch den Chilenen Nicolas Jarry aus. Kein Spiel, das sonderlich lange im Gedächtnis verharren wird – außer bei Maximilian Pefestorff. Der Stendaler erfüllte sich nämlich den Traum eines jeden Tennis-Fanatikers und war an diesem Tag zusammen mit seiner Freundin Peggy auf dem Centre Court in Wimbledon vor Ort. Er erlebte einen Mix aus Tradition und Moderne, den es in dieser Form im schillernden Tennis-Zirkus nur noch in London gibt.



„Schon, wenn du aus der Underground (U-Bahn, Anm. d. Red.) aussteigst, geht es los. Alles ist geschmückt, man merkt gleich dieses Flair. Das kann man mit Worten gar nicht beschreiben“, schwärmt Pefestorff, der selbst bei der SG Einheit Stendal in der Ostliga dem „Weißen Sport“ nachgeht. „Die Tradition in Wimbledon ist einmalig und wird dort auch gepflegt. Allein schon, dass alle in Weiß spielen müssen, macht es ganz besonders. Trotzdem ist es inzwischen aber auch sehr modern auf der Anlage. Es ist einmalig!“



Emotionen und Tempo hautnah erlebt

Für Pefestorff selbst war der Besuch im Londoner Südwesten nicht einmalig. Bereits 2019 hatte er das Glück, an die begehrten Tickets zu gelangen, sah Rekordsieger Roger Federer und dessen ewigen Rivalen Rafael Nadal live. Mehr geht nicht, doch dann kam der Ausflug zu den diesjährigen Championships – mit den fast perfekten Plätzen. „Wir hatten damals schon ganz gute Plätze, aber dieses Mal mussten wir uns wirklich kneifen. Zweite Reihe, unmittelbar in der Nähe der Royal Box. Wir waren richtig nah dran“, berichtet der Stendaler. Auf den königlichen Rängen hatten sich an diesem Tag die ehemaligen Sieger Billie Jean King und Stefan Edberg sowie Fußball-Legende Gary Lineker eingefunden.

Auf dem heiligen Rasen zeigte Alcaraz, warum er als das große Versprechen der Tennis-Zukunft gilt. „Er ist ja nicht der Größte, aber trotzdem entwickelt er mit der Vorhand eine unglaubliche Wucht. Das war schon klasse anzuschauen“, analysiert Pefestorff. Zu seinem Glück, und auch zu dem der anderen knapp 15 000 Zuschauer, war das Match der spanischen Nummer eins kein Selbstläufer. „Er hatte gut zu tun“, so Pefestorff, der in den Genuss von vier Stunden Spielzeit und vier Sätzen kam. „Die Schnelligkeit, die Emotionen, das war atemberaubend“, blickt der Stendaler zurück.

Djokovic um einen Tie-Break verpasst

Zu einem Tennistag in Wimbledon gehört aber bei weitem nicht nur ein Match. Auch die spätere Finalistin Ons Jabeur bekam Pefestorff zu sehen. Novak Djokovic verpasste er hingegen um einen Tag, oder besser gesagt einen Satz. Pefestorff: „Hätte er Wawrinka am Abend vorher nicht im dritten Satz im Tie-Break geschlagen, hätten wir ihn an dem Sonnabend auch noch sehen können.“ Ob mit oder ohne den „Joker“, Spitzentennis bekam Pefestorff, der über seinen Präsidiumsposten in Sachsen-Anhalts Tennisverband an die Tickets gekommen war, genug zu sehen. Auch auf den zahlreichen Nebenplätzen, wo die Jugend-, Doppel- und Mixed-Wettbewerbe ausgetragen wurden.

Bratwurst statt Erdbeeren

Und dann sind da ja noch diese typischen Traditionen des All England Club. „Es ist schon ein Sehen und gesehen werden. Die Frauen mit modischen Hüten, die Männer mit Anzug“, beschreibt Pefestorff, der sich auch an den berühmten Londoner Erdbeeren probieren wollte, diese dann aber doch abwählte. „Sie sahen nicht sehr frisch aus.“ So wurde es dann eine überteuerte Bratwurst. Die gibt es vielleicht auch bei den US Open in New York. Ein Ziel, das der Altmärker gerne als nächstes ansteuern würde. Ebenso wie die Australian Open in Melbourne. Jeder Grand Slam hat sein eigenes Flair. An Wimbledon aber reicht kein Turnier heran.