Tischtennis: Marita Oscheja holt zweimal Bronze

Von: Renee Sensenschmidt

Marita Oscheja sicherte sich bei den Deutschen Senioren-Meisterschaften zweimal Bronze. © Sensenschmidt

Altmark – In Ahrensburg vor den Toren Hamburgs fanden am vergangenen Wochenende die diesjährigen Deutschen Meisterschaften im Tischtennis der Senioren statt. Dabei gewann die Klötzerin Marita Oscheja (Chemie Mieste) zweimal Bronze im Einzel und Doppel, für Christiane Zufall (TuS Bismark) verliefen die nationalen Titelkämpfe nicht so erfolgreich.

Die beiden Altmärkerinnen hatten sich als jeweilige Norddeutsche Meisterinnen für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Christiane Zufall startete bei den Seniorinnen 60 und verlor in der Gruppenphase alle ihre Einzel. Die Bismarkerin unterlag unter anderem der späteren Meisterin Cornelia Bienstedt (Langen) und musste sich Ameli Heintz (Zellertal) mit 12:14 im Entscheidungssatz geschlagen geben. Im Doppel trat Christiane Zufall mit Kerstin Langer (Markkleeberg) an. Kaija Keller (Gersweiler) und Ameli Heintz wurden 3:2 besiegt, im Achtelfinale gab es eine 0:3-Niederlage gegen Jutta Dasberg (Appelhülsen) und Bettina Balfoort (Willich).



Marita Oscheja konnte bei den Senioren 65 ihre drei Gruppenspiele alle gewinnen, die beiden 3:1-Siege gegen Birgit Finger (Rostock) und Johanna Niepel (Groß-Ösinghausen) waren umkämpft. Als Gruppensiegerin hatte die Klötzerin im Achtelfinale ein Freilos, anschließend besiegte sie Daniela Baumann (Versbach) mit 3:1. Das Halbfinale gegen Titelverteidigerin Hannelore Stowasser (Holzheim) war drei Sätze lang hart umkämpft, Oscheja unterlag schließlich in vier Sätzen.



Im Doppel trat die Altmärkerin mit Ina Fließbach (Geithain) an, die sie bei den Norddeutschen Meisterschaften in Osterburg im Finale besiegt hatte. Obwohl beide erstmals zusammen spielten, zogen sie durch einen 3:2-Sieg gegen Angela Hoffmann/Niepel (Tennenlohe) und einen überraschenden 3:1-Erfolg über Stowasser/Ulrike Hungerbühler (Nastätten) in das Halbfinale ein. Dort gab es dann aber eine deutliche 0:3-Niederlage gegen die späteren Meisterinnen Angela Walter (Braunschweig) und Freia Runge (Lunestedt).



Mit ihrem Abschneiden war Marita Oscheja, die für den Finaltag noch ein Hotelzimmer nachbuchen musste, äußerst zufrieden. „Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Alles lief super. Ich wollte nur dabei sein und war plötzlich mittendrin im Medaillenkampf.“