1. FC Lok macht Klassenerhalt perfekt

tha Stendal. Der 1. FC Lok Stendal hat am Sonntagnachmittag den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga aus eigener Kraft perfekt gemacht.

Die Altmärker holten beim 2:2 (1:1)-Unentschieden gegen den überlegenen Meister Bischofswerdaer FV einen überraschenden Punkt, während SCHOTT Jena zeitgleich gegen den VfC Plauen mit 0:6 unterging. Der Umweg über die Relegation bleibt Lok somit erspart.

Vor 541 Zuschauern im gut gefüllten „Hölzchen“ legte die Mannschaft von Trainer Sven Körner einen an Leidenschaft nicht zu überbietenden Auftritt hin. Von Beginn an arbeitete Lok aggressiv und konzentriert gegen Ball und Gegner. Auch die Umschaltmomente wurden gefährlich ausgespielt. Der Meister aus Sachsen war spürbar beeindruckt, ging aber dennoch in der 25. Minute durch Tom Hagemann in Führung. Loks Antwort war ein Traumtor von Martin Krüger (28.). Im zweiten Durchgang blieb Stendal unangenehm, erzwang einen Platzverweis des Gegners und schien in Überzahl auf der sicheren Seite. Doch die Gäste zeigten ihre Qualität. Der BFV legte in Person von Sandro Schulze erneut vor (70.). Es blieben 20 Minuten für ein Tor, das Krüger per Volleytreffer Nummer zwei kurz vor dem Ende gelang (90.). Danach gab es kein Halten mehr. „Die Mannschaft hat heute leidenschaftlich gekämpft und sich dieses Ergebnis auf jeden Fall verdient“, jubelte der Doppeltorschütze.