Lok-Nullnummer gegen den OFC

Stendal. Am Dienstagabend musste sich der Fußball-Oberligist 1. FC Lok Stendal in einem kurzfristig einberufenen Testspiel gegen den Landesklasse-Vertreter Osterburger FC im „Hölzchen“ mit einem 0:0-Remis begnügen.

„Man sieht eben auch, dass wir ein paar Abläufe und die Boxbesetzung noch nicht drauf haben“, resümierte Lok Stendals Trainer Sven Körner nach Abpfiff. Seit dem vergangenen Wochenende hat Körner nun eine vollständige Mannschaft zusammen. Daher konnte sich die Lok-Elf auf einige Trainingsinhalte bislang noch gar nicht spezialisieren. „Offensive und defensive Standards haben wir noch gar nicht trainiert“, sagte Körner und sah bei seinen Spielern noch Verbesserungsbedarf bezüglich der Fitness: „Der ein oder andere weist auch körperliche Defizite auf. “ Dagegen konnte Osterburgs Trainer Ronald Göthe mit dem Unentschieden viel besser leben. „Wir mussten viel gegen den Ball arbeiten“, so Göthe, der seiner Mannschaft eine gute Kompaktheit bescheinigte.

Da Osterburg ohne Torwart angereist war, hütete zunächst Stendals Schlussmann Lukas Kycek im ersten Durchgang den Kasten der Göthe-Elf. Neuzugang und Loks Offensivmann Chris Wete Kiesse konnte verletzungsbedingt nicht mitwirken, schaute sich den Test aber vor Ort an. Die Eisenbahner erwischten die bessere Anfangsphase und waren deutlich aktiver. Die erste Chance hatten aber die Gäste aus Osterburg. Nach einem Stendaler Fehler war Torhüter Bryan Giebichenstein per Fußabwehr zur Stelle (8.). Kurze Zeit später leisteten sich die Platzherren einen erneuten Ballverlust. Osterburgs Marius Melms ging ins Dribbling und probierte es im Alleingang, lief sich aber fest und verpasste den Abschluss.

Loks neuer Linksverteidiger Kevin Dagnet (22) schaltete sich häufig in der Offensive ein. Sein flaches Zuspiel in den Sechzehner brachte lediglich nur einen Eckstoß. Viele Torgelegenheiten konnte sich Körners Mannschaft gegen kämpfende Osterburger nicht erspielen. Einziger Lichtblick war eine Einzelaktion von Max Salge. Der 21-Jährige zog von rechts in die Mitte, sein Linksschuss stellte für Lukas Kycek keine Probleme dar. Salge machte viele Wege nach vorne und war gegen Ende des ersten Durchgangs an einer ansehnlichen Lok-Kombination beteiligt. Zunächst verarbeitete Martin Krüger einen langen Ball technisch gut und schickte Salge in die Tiefe. Dessen präzisen Pass setzte Martin Gödecke aus vielversprechender Position drüber (41.). Somit ging es torlos in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel hütete Giebichenstein nun das OFC-Tor und Körner tauschte bei Lok personell ordentlich durch. Dies machte sich auch schnell bezahlt und Giebichenstein war gleich doppelt gefordert. Zunächst hielt er einen Schuss von Franz Erdmann, anschließend lenkte er einen Kopfball über die Latte. Lok kam deutlich frischer aus der Kabine und Innenverteidiger Sebastian Hey setzte sich öfters nach Standards in mehreren Luftduellen durch, konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen.

Das Engagement der Lok-Elf im zweiten Durchgang stimmte, lediglich der Treffer wollte nicht fallen. Schlussendlich trennten sich beide Mannschaften torlos. „Was mir heute gefehlt hat, war ein Stück weit der Wille, ein Tor zu machen“, bilanzierte Körner und schickte dennoch ein Lob an seine jungen Spieler nach: „Da sieht man schon, dass sie Sprünge machen und den Gegner unter Druck setzen.“ Zudem verkündete Körner, dass sich die Verpflichtung von Angreifer Christiano Heliodoro inzwischen zerschlagen hätte. Demnach habe der Franzose „ein Angebot von einer höheren Liga im Ausland bekommen“, das er annehmen werde. Ohne Heliodoro startet der 1. FC Lok Stendal am Sonntag in die neue Oberliga-Saison. Dann gastieren die Eisenbahner ab 14 Uhr beim SC Staaken. Gedanklich ist Trainer Sven Körner bereits beim Saisonauftakt. Jetzt müssen nur noch die Spieler nachziehen. „Das Wichtigste ist, dass die Mannschaft am Sonntag auf den Punkt da ist“, forderte Körner abschließend.

• Tore: Fehlanzeige

• 1. FC Lok Stendal: Kycek (Giebichenstein) – Gödecke (46. Lüppken), Buschke (46. Erdmann), Schubert (46. Seidel-Holland), Lemke (46. M. P. Schmidt), Salge, Mahrhold, Schaarschmidt (46. Werner), Krüger (46. Breda)

Von Patrick Nowak