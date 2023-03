Lok II zieht nach 2:0 über Post ins Halbfinale ein

Von: Tobias Haack

Jakob Elsner (li.) stoppte mit Lok II Kevin Beyer und Post Stendal. © Thomas Kuno

Im Nachholspiel des Pokal-Viertelfinals hat der 1. FC Lok Stendal II das Lokalderby gegen den Post SV mit 2:0 (1:0) gewonnen und damit sein Ticket für die Vorschlussrunde gebucht.

Das lange Hickhack um den vierten Platz im Halbfinale des Altmarkstrompokals der Stadtwerke Stendal ist beendet. Am Mittwochabend konnten der 1. FC Lok Stendal II und der Post SV Stendal endlich ihr noch ausstehendes Viertelfinale spielen, auf einem Nebenplatz am „Hölzchen“.

Die Bedingungen waren überschaubar und doch fand sich mit den Hausherren ein verdienter Sieger. Die Mannschaft von Trainer Steffen Säger setzte sich mit 2:0 (1:0) gegen den Lokalrivalen durch und trifft im Halbfinale nun am Ostermontag auswärts auf den SV Germania Tangerhütte.



Schwieriger Platz erzwingt lange Bälle

„Das war wirklich katastrophal“, erklärte Lok II-Co-Trainer Andreas Schmidt nach der Partie. Gemeint hat er damit nicht die Leistung seiner Mannschaft, sondern die Platzverhältnisse, auf denen am Mittwochabend gespielt werden musste. Der Nebenplatz am Stendaler Stadion war arg gezeichnet vom täglichen Trainingsbetrieb, schöner Fußball war somit nahezu unmöglich. Die 22 Akteure auf dem Platz erkannten dies recht schnell und schalteten auf das einfachste aller Mittel um: den langen Ball. Es entwickelte sich ein Pokalspiel auf Augenhöhe, in dem die fußballerischen Leckerbissen ausblieben.

Die knapp 150 zahlenden Zuschauer brauchten Geduld, bekamen aber noch vor der Pause den ersten Treffer zu sehen. Lok II spielte sich mal gut über die Außenbahn durch und das Leder gelangte zu Verbandsliga-Angreifer Max Erdmann. Dem glückte eine gute Einzelaktion und der Ball schlug im Gehäuse des Post SV ein. Keeper Tobias Schmidt war zwar noch dran, konnte den Gegentreffer mit dem Pausenpfiff aber nicht mehr abwenden.



Erdmann wird zum Matchwinner

Das Spiel bekam durch die Führung der Lok-Reserve eine neue Dynamik. Im zweiten Durchgang waren es nun die Postler, die deutlich mehr Druck ausübten und ihren Gegner beschäftigten. Was allerdings fehlte, waren die klaren Chancen zum Ausgleich. Eine latente Gefahr lag allerdings in der Luft, wie Andreas Schmidt bestätigte: „Auch wenn sie nicht richtig zwingend waren, kann in so einer Phase immer mal ein Ball reinfallen.“

Die Säger-Elf aber hielt dagegen und war unter dem Strich die Mannschaft, die offensiv gefährlicher agierte. Ihr Zittern wurde schließlich tief in der Nachspielzeit beendet. Erneut war es Max Erdmann, der die Möglichkeit bekam und ganz cool zum 2:0-Endstand ins Tor lupfte.



Post ärgert sich über Zeitpunkte der Gegentreffer

„Es war ein verdienter Sieg für uns. Wir hatten spielerisch Vorteile und auch vom Chancenverhältnis her waren die besseren Möglichkeiten bei uns“, resümierte Andreas Schmidt. Post Stendal-Co-Trainer Björn Kleinschmidt hielt für seine Mannschaft fest: „Der Sieg für Lok mag in Ordnung gehen, ist aus unserer Sicht aber ein Tor zu hoch ausgefallen. Die Zeitpunkte der Tore in der 45. und 90. Minute waren ärgerlich. Wir mussten heute leider umstellen, weil unsere Stamm-Innenverteidigung gefehlt hat, dafür haben die Jungs das aber sehr gut gemacht, gut gefightet und gegengehalten.“



Tore: 1:0, 2:0 Max Erdmann (45., 90.+3).

1. FC Lok Stendal II: Hermenau - Bubke, Mukbel (73. Prietzel), Lehmann, Wetzel, Sall, Elsner, Hussein (90.+2 Rasho), Rabe (87. Trisek), Pfeiffer, Erdmann.

Post SV Stendal: Schmidt - P. Goroncy, Schulenburg (60. Lutschke), Fabian (60. Mohammed), Hallmann, Holz, Chentiev (46. Rasho), Slevani (78. Köppe), Werle, Nguyen, Beyer.