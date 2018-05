Lösel Vize-Europameister

sen Klötze. Ein erfolgreiches Debüt auf der internationalen Heberbühne liegt hinter dem Klötzer Kraftdreikämpfer Patrick Lösel, der bei der Europameisterschaft im tschechischen Pilsen am Sonntagabend gleich vier Medaillen gewann.

„Das ist ein tolles Ergebnis“, jubelte auch Heimtrainer Günter Lüdecke, der den Wettkampf seines Schützlings im Internet im Livestream verfolgte.

Der 17-jährige Nachwuchssportler des VfB Klötze konnte bei den Junioren bis 93kg gleich die erste Teildisziplin, die Kniebeuge, für sich entscheiden und damit EM-Gold gewinnen. Im zweiten Versuch schaffte der Altmärker 277,5kg und stellte damit auch einen neuen Deutschen Rekord auf. 282,5kg waren im dritten und letzten Versuch diesmal noch zu schwer.

Das Bankdrücken verlief danach nicht nach den Vorstellungen des Klötzes, alle drei Versuche seien ihm schwergefallen, äußerste sich Lösel gegenüber seinem Trainer Lüdecke. Und so brachte der Klötzer 162,5kg in die Wertung, die immerhin für eine Silbermedaille in dieser Teildisziplin reichten.

Mit fünf Kilogramm Vorsprung gegenüber dem Russen Danila Kurakov nahm Patrick Lösel das abschließende Kreuzheben als Führender in Angriff. Der leichtere Russe hatte den Vorteil, immer nach dem Klötzer seinen Versuch zu absolvieren. Lösel legte vor, Kurakov erhöhte stets um fünf Kilo. Nachdem Patrick Lösel im dritten Versuch die neue Deutsche Rekordlast von 257,5kg erfolgreich gemeistert hatte, antwortete Danila Kurakov mit 262,5kg, sodass sich der Altmärker in dieser Teildisziplin mit Bronze und in der Dreikampfwertung trotz der gleichen Leistung (697,5kg) mit Silber zufriedengeben musste.

„Patrick war aber nicht enttäuscht, er hat sich über sein Abschneiden gefreut, konnte er sich doch seinen Medaillentraum erfüllen. Zudem hat er einen technisch sauberen Wettkampf gezeigt, der für die weitere Zukunft hoffen lässt. Darauf lässt sich aufbauen“, berichtete Günter Lüdecke, dessen erfolgreiche Sparte nun ein weiteren auf internationaler Ebene erfolgreichen Sportler besitzt.