0:3 - 1.FC Lok Stendal verliert gegen Halberstadt

Stendal – Der Traum vom Endspiel ist geplatzt: Der 1. FC Lok Stendal hat am heutigen Mittwoch das Halbfinale im Landespokal gegen Germania Halberstadt vor 1023 Zuschauern mit 0:3 (0:1) verloren. Damit findet der DFB-Pokal in der kommenden Saison ohne die Altmärker statt.

+ Torschütze Denis Jäpel (Nummer 29) bejubelt das 1:0 für Germania Halberstadt in Stendal. © Haack Nach einer guten Anfangsphase der Stendaler kamen die Gäste besser ins Spiel. Lok hatte nach einer Parade von Torwart Lukas Kycek und einem Pfostenschuss Glück. Nach 34 Minuten passierte das, was Lok verhindern wollte. Denis Blaser bekam den Ball und bezwang Stendals Keeper. Niclas Buschke hatte das 1:1 auf dem Fuß, scheiterte aber vor der Pause an Fabian Guderitz.

+ Letzte Saison hat Lok Stendal um diesen Pokal gekämpft. © Haack Nach dem Seitenwechsel hatte Marcel Werner per Ecke eine Chance, konnte den Ball aber nicht kontrolliert auf das gegnerische Tor bringen. Daraufhin übernahm Halberstadt wieder die Kontrolle und ließ das 0:2 folgen. Patrik Twardzik erzielte ein Freistoßtor. Die Vorentscheidung war gefallen. Lok konnte sich trotzt zweier offensiver Wechsel nicht mehr aufraffen und musste ein drittes Tor einstecken (77.). Der Sieg geht für Halberstadt jedenfalls in Ordnung.

VON PATRICK NOWACK

Hier die Ticker-Nachlese

14.44 Uhr: Der Schlusspfiff erfolgt pünktlich. Germania Halberstedt setzt sich mit 0:3 gegen den 1. FC Lok Stendal durch und zieht damit ins Finale des Landespokals ein. Gegner ist dann der Hallesche FC.

14.42 Uhr: Es läuft die letzte Spielminute und vieles spricht dafür, dass es hier beim 0:3 bleibt. Und die Final-Träume des 1. FC Lok Stendal beendet sind.

14.37 Uhr: Insgesamt haben sich 1023 Zuschauer heute beim Landespokal-Halbfinale im Stendaler „Hölzchen“ eingefunden.

14.37 Uhr: 83. Minute: Beide Mannschaften führen den letzten Wechsel durch: Bei Lok Stendal kommt Nils Breda für Martin Gebauer; und bei den Gästen kommt Tino Schulze für Leon Heinke.

14.32 Uhr: Das ist die Entscheidung: Patrick Twardzik macht nach 77. Minuten das 3:0.

Halberstadt wechselt jetzt auch zum zweiten Mal, in der 78. Minute kommt Kai Michel für Dennis Blaser.

14.29 Uhr: Es beginnt die Schluss-Viertelstunde. Lok Stendal hat somit noch 15 Minuten Zeit, um das Spiel hier zu drehen. Viel Hoffnung besteht allerdings nicht.

14.26 Uhr: Halberstadt wechselt: Paul Grzega kommt für den Torschützen des 1:0, Dennis Jäpel.

14.24 Uhr: 71. Minute: Lok Stendal läuft nach einem eigenen Ballverlust in einen Konter, Johannes Marhold kann die Situation aber bereinigen und klärt zu Ecke.

14.22 Uhr: Martin Krüger tritt seit seiner Einwechslung das erste Mal in Escheinung, kann das Zuspiel aber nicht verwerten und schießt weit drüber.

14.19 Uhr: Noch fruchten die beiden Wechsel von Lok Stendal nicht. Halberstadt hat bislang alles im Griff und scheint sich mit diesem 2:0 ganz gut abfinden zu können.

14.14 Uhr: Nach genau 60. Minuten folgt der 2. Wechsel bei Lok Stendal: Es wird offensiver. Vincent Kühn kommt für Innenverteidiger Marcel Werner.

14.12 Uhr: Erster Wechsel bei Lok Stendal: Für Lukas Breda kommt Martin Krüger ins Spiel, der zuvor vier Jahre in Halberstadt gespielt hat.

14.06 Uhr: 52. Minute: 2:0 für Germania Halberstadt, Torschütze ist Patrick Twardzik, der sich den Ball zurechtlegt und zum Freistoß antritt. Der Ball fliegt in die Torwart-Ecke und Luka Kycek hat das Nachsehen. Damit beginnt die zweite Halbzeit für Lok Stendal mit einem Schock.

14.01 Uhr: Lok Stendal kommt gut in die zweite Halbzeit. Nach einer Ecke von rechts kommt Marcel Werner zum Abschluss, kann den Ball aber nicht kontrollieren und setzt ihn drüber.

13.59 Uhr: Die zweite Halbzeit wurde soeben angepfiffen.

13.48 Uhr: Die 1:0-Halbzeitführung für Halberstadt geht in Ordnung. Lok Stendal hat eine gute Anfangsphase gehabt, spielt mutig. Dann gewannen die Gäste die Oberhand, erspielten sich eine gute Tor-Chance und schlugen in der 34. Minute zu. Stendals Buschke hatte dann kurz vor der Pause die Chance für den Ausgleich.

13.46 Uhr: Schiedsrichter Patrick Kluge pfeift pünktlich zur Halbzeitpause.

13.42 Uhr: Das war gerade die Chance zum Ausgleich für Lok Stendal. Der Ball wird auf Niklas Buschke verlängert, der nicht lange fackelt und den Abschluss sucht. Torwart Fabian Gudewitz kann aber zur Ecke klären.

13.40 Uhr: Halberstadt tut die Führung auf jeden Fall gut. Die Gäste wirken in ihren Aktionen viel strukturierter und sicherer und Lok Stendal ist jetzt überwiegend in der Defensive gefordert.

13.35 Uhr: 34. Minute: Tor für Halberstadt – 1:0. Die Gäste schießen aufs Tor, haben dann ein bisschen Glück, dass der Ball dann zu Dennis Jäpel kommt, der dann alleine vor Lukas Kycek steht und den Tschechen dann überwindet.

13.31 Uhr: 31. Minute: Halberstadt mit der bislang besten Chance im ganzen Spiel. Die Gäste-Mannschaft spielen einen Angriff gut zu Ende, können Lukas Kycek aber nicht überwinden. Und der Nachschuss ging an den Pfosten. Der Schuss kam von Dennis Blaser. Bislang kommen die Gäste viel besser ins Spiel und haben aktuell ihre beste und stärkste Phase.

13.27 Uhr: Nach 26 Minuten nimmt Halberstadt das Heft in die Hand und hat jetzt mehr Spielanteile. Der finale und gefährliche Abschluss Richtung Stendals Tor fehlt aber noch.

13.21 Uhr: Halberstadt wird jetzt ein wenig aktiver und probiert es öfter mit Flanken in den Strafraum des 1. FC Lok Stendal. Die Altmärker können die Situation aber bis jetzt noch bereinigen.

13.14 Uhr: Riesen-Chance für Lok Stendal, das insgesamt sehr mutig auftritt in den ersten 15 Minuten. Martin Gebauer findet mit einem Pass Maurice Schmidt, der den Ball von rechts in die Mitte bringt. Der Torwart springt aber dazwischen. Sebastian Hey verpasst es in der Mitte mehr daraus zu machen.

13.13 Uhr: 13. Minute: Germania Halberstadt mit dem ersten gefährlichen Angriff. Der Ball wird in den Strafraum gespielt, aber Patrick Baudis kann den Ball letztendlich klären.

13.10 Uhr: Die ersten 10 Minuten gehörten auf jeden Fall dem Lok Stendal, die den Gegner unter Druck setzen und zu Fehlern zwingen und sogar die Möglichkeiten haben sich in der gegnerischen Hälfte festzusetzen.

13.07 Uhr: Im Gegenzug macht sich Lok Stendals Niklas Buschke auf den Weg Richtung gegnerisches Tor, sucht dann den Abschluss, den der Torwart Fabian Guderitz einfach aufnehmen kann.

13.06 Uhr: Erste Offensiv-Szene nach sechs Minuten von Germania Halberstadt: Ein Freistoß aus dem Halbfeld findet den Kopf vom Dennis Blaser, der den Ball aber nicht kontrolliert aufs Tor bringen kann. Kein Problem für Stendals Torwart Lukas Kycek.

13.04 Uhr: Lok Stendal findet in der Anfangsphase ganz gut in die Partie und setzt sich in der gegnerischen Hälfte fest. Halberstadt ist noch nicht so ganz drin im Geschehen und hat gerade einen Pass ohne Bedrängnis ausgespielt.

13.03 Uhr: Erstes Lebenszeichen von Lok Stendal nach einer Minute – Marcel Werner mit einem Freistoß. Der Ball geht aber drüber.

13.01 Uhr: Das Spiel hat angefangen, Germania Halberstadt hatte Anstoß und spielt in schwarzen Trikots gegen Lok Stendal in den roten Trikots.

12.58 Uhr: Germania Halberstadt spielt personell in Bestbesetzung und Lok Stendal spielt genau mit der Startelf wie zuletzt im Oberliga-Spiel gegen Hertha Zehlendorf.

12.54 Uhr: Die Mannschaften laufen wie folgt auf:

Lok Stendal: Kycek - Groß, Mahrhold, Werner, Gebauer - Baudis - Buschke, Erdmann, L. Breda, Schmidt - Hey

Bank: Giebichenstein, Kühn, N. Breda, Schaarschmidt, Seidel-Holland, Balliet, Krüger.

Germania Halberstadt: Guderitz - Hofgärtner, Twardzik, Messing, Heynke, Surek, Blaser, Boltze, Schmitt, Harant, Jäpel.

Bank: Brinkmann, Grzega, Hübner, Korsch, Michel, Kuhnhold, Schulze

12.30 Uhr: Die Vorzeichen sind klar: Stendal ist Außenseiter. Träumen ist aber dennoch erlaubt. Denn: Zieht Stendal gegen Halberstadt ins Endspiel ein, ist die Teilnahme am DFB-Pokal 2019/2020 sicher, weil der Hallesche FC bereits gestern das Finalticket gelöst hat. Wir melden uns in Kürze mit den Mannschaftsaufstellungen.

---