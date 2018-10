Leidenschaftlicher OFC befreit sich

tha Osterburg. Nachdem die Ergebnisse in den vergangenen Wochen nicht gestimmt hatten, hat sich der Osterburger FC am Sonnabend mit einem 2:1 (1:1)-Heimsieg über den TuS Wahrburg aus den Niederungen der Fußball-Landesklasse befreit.

Die Stendaler hingegen drohen im Kampf um den Titel – wie schon im Vorjahr – bereits in der Hinrunde alle Chancen zu verspielen. Es war schon die dritte Pleite des TuS im fünften Spiel.

Die Begegnung an der Landessportschule begann verhalten. Die arg ersatzgeschwächten Osterburger beschränkten sich zunächst auf das Verteidigen, Wahrburg übernahm vorsichtig die Initiative. Das 1:0 von Markus Bröker entstand eher zufällig. Der OFC verteidigte einen zweiten Ball nicht konsequent, am langen Pfosten lauerte der TuS-Torjäger und netzte sehenswert ein (19.). Eine weitere Großchance Brökers wurde in höchster Not auf der Linie geklärt (38.). Eine Szene, der die Gäste hinterhertrauern sollten, denn nur wenig später spielte Osterburg einen perfekten Angriff über links, den Uwe Schmidt im Zentrum veredelte – 1:1 (41.). Das Remis zur Pause war gerecht.

Die zweite Halbzeit war gerade einmal zehn Minuten alt, da ereignete sich der entscheidende Aufreger der Partie: Wahrburgs Thiago ging bei einem OFC-Angriff verletzt zu Boden, die Platzherren spielten weiter und Lennart Metzlaff traf zum 2:1 (55.). „Zwischen dem Tor und der Verletzung lagen ja nur wenige Sekunden. Das war alles regulär. Da müssen wir den Ball nicht ausspielen“, relativierte OFC-Trainer Ronald Göthe. In der Folge wurde das Spiel hitziger. Wahrburg rannte nun an, ließ aber einen klaren Plan vermissen. Osterburg verteidigte mit allen Mitteln und rettete den zweiten Saisonsieg mit Geschick über die Zeit. „Toll gekämpft“, lobte Göthe.