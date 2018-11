Landespokal in den Startlöchern

red/tha Bismark. Was bereits seit Jahrzehnten einen festen Termin im Kalender der aktiven Amateurfußballer innehat, wird nun auch für die Sparte des „eSports“ auf die Beine gestellt – ein sportlicher Vergleich, um die talentiertesten Gamer des Bundeslandes zu ermitteln.

Dafür hat der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) erstmals einen „eSoccer-Landespokal“ organisiert, in dem sich Fans und leidenschaftliche Zocker des beliebten Konsolen-Spiels FIFA 19 messen können.

In insgesamt sieben Vorrundenturnieren in Schönebeck (16. Dezember), Bismark (29. Dezember), Magdeburg (27. Januar), Mertendorf (3. Februar), Halberstadt (10. Februar), Dessau (Termin offen) und Halle (3, März) haben jeweils bis zu 128 Zweier-Teams die Chance, sich für die Endrunde im VIP-Raum der Magdeburger MDCC-Arena zu qualifizieren. Eine Anmeldung für die Turniere kann ab sofort vorgenommen werden und erfolgt über die Website www.fsa-esoccer.de. Die Startgebühr beträgt 10 Euro. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht.

Der FSA ist einer von lediglich drei Landesverbänden, der beim Projekt eSoccer vom Deutschen Fußballbund (DFB) unterstützt wird. Bereits jetzt ist abzusehen, dass die Veranstaltung in Sachsen-Anhalt am erfolgreichsten wird. Kein Wunder, denn dem FSA ist sehr am eSoccer gelegen. „Im vergangenen Jahr mussten 96 Mannschaften abgemeldet werden. Mit dem eSoccer wollen wir wieder Mitglieder für die Vereine gewinnen“, erklärt Thomas Schulze, Jugendausschussvorsitzender des Landesverbands. „Wir gehen damit in die Kreise und hoffen, Begeisterung wecken zu können“, ergänzt Philipp Grempler, der für die Öffentlichkeitsarbeit des Projekts zuständig ist. Für das Turnier in Bismark, darf jeder Verein der Altmark ein Team stellen.