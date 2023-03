Lage des TuS Wahrburg noch „nicht aussichtslos“

Von: Tobias Haack

Lange Gesichter (v.l.): Maximilian Rundstedt, Marcel Werner, Hari Karaterzyan. © Haack, Tobias

Der TuS Wahrburg ist in der Fußball-Landesliga ans Tabellenende abgestürzt. Trainer Daniel Fest sieht sein Team aber längst nicht chancenlos.

Sie sind aktuell das Sorgenkind des höherklassigen altmärkischen Fußballs, die Landesliga-Kicker des TuS Wahrburg. Sieben Niederlagen in Folge haben die Stendaler inzwischen kassiert und sind am vergangenen Wochenende mit der verdienten 0:2-Heimpleite gegen den Ummendorfer SV am Tabellenende angekommen. Der Rückstand zum rettenden Ufer ist mit lediglich einem Zähler derzeit noch absolut human, doch es ist der Trend, der den Verantwortlichen zu schaffen macht.



Dass der TuS Wahrburg strukturelle Probleme wie beispielsweise einen deutlich zu kleinen Kader hat, ist nicht neu. Auch, dass die Saison in der Landesliga Nord auf Abstiegskampf hinauslaufen würde, war erwartet worden. Nach und nach nehmen die Alarmsignale nun aber zu. Konnten zu Saisonbeginn noch wichtige Heimsiege gegen direkte Konkurrenz im Keller errungen werden, ist auch diese Stärke mittlerweile verflogen. Am Sonnabend gegen den USV wirkte die Mannschaft von Trainer Daniel Fest indisponiert. Im Offensivspiel trat sie regelrecht hilflos auf.

Offensivspiel bereitet Sorgen

Das Fehlen von Leistungsträger Kevin Assmann, der aus beruflichen und privaten Gründen kürzer tritt, und des gelb-rot-gesperrten Tobias Heyder war offensichtlich. Felix Pitzner war der letzte verbliebene Einzelkämpfer in vorderster Reihe und wurde von den Ummendorfern problemlos verteidigt. Die Dreierreihe aus Hari Karaterzyan, Rayk Eßmann und Maximilian Rundstedt dahinter war keine große Hilfe.



18 Tore aus 14 Spielen sind kein guter Wert, das weiß auch Daniel Fest. „Wir spielen vorne einfach nicht diszipliniert. Das ist die Situation“, bemängelt er. „Wir sind vorne nicht einsichtig, das zu machen, was wir besprechen. Das ist ein Riesenproblem. Man muss aber auch sagen, dass die Jungs viel wollen und dann treffen sie im Eifer des Gefechts die falschen Entscheidungen.“ Nur zwei klare Abschlüsse in den 90 Minuten des Sechs-Punkte-Spiels gegen Ummendorf bestätigen den Trainer in seiner Einschätzung. Der Rest blieb Stückwerk, zwingend wurde es nie.



Einfache Gegentore kosten Punkte

Eine Flut an Großchancen erspielte sich auch die technisch durchaus überlegene Mannschaft des Ummendorfer SV am Sonnabend nicht. Doch sie verstand es zumindest, die Geschenke der Wahrburger anzunehmen und auszupacken. Dem 0:1 ging ein Luftloch in der TuS-Defensive voraus, dem 0:2 ein Torwartfehler. So wird es dann natürlich schwer. „Wenn du diese einfachen Gegentore nicht kriegst, steht es 0:0, dann brauchst du auch kein Tor schießen. Aber das ist jetzt wiederholt passiert und das ist ärgerlich“, hadert Daniel Fest.



„Sind nicht heillos überfordert“

Der vor der Saison neu verpflichtete Trainer weiß die prekäre Situation am Stendaler Stadtrand einzuordnen, abschreiben möchte er sein zutiefst verunsichertes Ensemble aber noch lange nicht. „Es ist nicht so, dass ich denke, dass es völlig aussichtslos ist, aber mit jeder Niederlage wird es schwieriger. Es sind aber nicht die ganz schlechten Spiele von uns, sodass wir heillos überfordert sind. Das sehe ich nicht“, unterstreicht der TuS-Coach. Unter der Woche wird er nun Aufbauarbeit leisten müssen, denn am Sonnabend wartet beim TSV Niederndodeleben die nächste ganz wichtige Aufgabe auf das Landesliga-Sorgenkind.