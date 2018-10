Krechlok boxt sich zum Titel

Alle Landesmeister dieses Jahres im Ring vereint - darunter auch zwei Boxer des 1. Boxclubs Altmark Stendal. Shamo Hassan und Theo Krechlok (unten v.r.) konnten den Titel in ihren Gewichtsklassen gewinnen.

Stendal/Schkopau. Zwei Titel, ein zweiter Platz: Hinter dem 1. Boxclub Altmark Stendal liegt ein erfolgreiches Wochenende. Drei Mitglieder des Vereins waren zu den Landesmeisterschaften nach Schkopau angereist. Alle mit dem ehrgeizigen Ziel, dort auch etwas mitzunehmen.

Zwei weitere Stendaler mussten krankheitsbedingt zurückziehen. Aber die drei, die dabei waren, präsentierten sich schlagkräftig und erreichten ihre Finals. Allen voran zeigte Theo Krechlok ein gutes A-Finale gegen den stärker eingeschätzten Blankenburger Ali Raschid in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm. Die beiden lieferten sich einen spannenden Kampf, den der Stendaler am Ende nach Punkten für sich entscheiden konnte. „Das war wirklich ein super Kampf“, fasste Christoph Schlender zusammen. Der Vorsitzende und Trainer des Stendaler Boxclubs war natürlich mit nach Schkopau gereist, um seinen Schützlingen am Ring zur Seite zu stehen.

In der B-Konkurrenz waren mit Shamo Hassan (Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm) und Carsten Geissler (64 Kilogramm) zwei Boxer aus der Rolandstadt vertreten. Während Hassan sein Finale gewinnen und damit den Landesmeistertitel erringen konnte, musste sich Geissler mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Am Ende des Turniers wurde Krechlok noch zum besten Boxer gekürt. Schlender zog insgesamt ein positives Fazit, blickt aber bereits aufs kommende Wochenende, wenn noch zwei Jugendliche in den Kampf um Landesmeistertitel eingreifen können.

Für Theo Krechlok geht es nun in die siebenwöchige Vorbereitung zu den Deutschen Meisterschaften, die in Mühlhausen ausgetragen werden. Das werden harte Wochen für den 25-Jährigen.

Von Sabine Lindenau