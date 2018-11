Im Kopf nicht frei

Tangerhütte. „Wenn der Kopf richtig funktioniert, ist er das dritte Bein. “ Mit diesem Satz hat Christoph Daum im Frühjahr 2011 Bundesliga-Geschichte geschrieben.

Wie ein Fußballspiel aber aussieht, wenn der Kopf nicht mitspielt, haben am Sonnabend knapp 150 Zuschauer auf dem Tangerhütter Jahn-Sportplatz erlebt. Im Sechs-Punkte-Derby zweier Abstiegskandidaten musste der heimische SV Germania viel Glück bemühen, um seiner Favoritenrolle gegen den SV Grieben gerecht zu werden. Am Ende stand ein schmeichelhafter 3:0 (0:0)-Erfolg der Gastgeber.

Tangerhütte begann die Partie zwar durchaus druckvoll und traf bereits in der fünften Minute den Pfosten, ließ aber auch ebenso schnell wieder nach. Vor allem im Mittelfeld kaufte der SV Grieben den Hausherren fortan den Schneid ab. Germania wirkte nervös und gab die Bälle reihenweise her, während der Lokalrivale trotz seiner Niederlagenserie selbstbewusst aufspielte. „Die Einstellung hat gepasst. Das Einzige, was ich meiner Mannschaft vorwerfen kann, ist die fehlende Konsequenz im Abschluss“, sagte Gäste-Trainer Andreas Witte nach der Partie. Besonders unglücklich agierte Angreifer Torben Konau, der das Spiel mit etwas mehr Ruhe am Ball im Alleingang hätte entscheiden können. Stattdessen vertändelte er (13., 62.), zielte vorbei (33., 82.), scheiterte am Torhüter (57.) oder traf den Pfosten (60.).

Tangerhütte kam derweil mit zunehmender Spieldauer wie ein angeschlagener Boxer daher. Nur mit Mühe rettete die Mannschaft von Trainer Jürgen Dobberkau das torlose Remis in die Pause – und hätte doch führen müssen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit patzte nämlich Schiedsrichter Michael Damke. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld unterbrach er die Partie zu früh wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung, doch die betroffenen Stürmer gingen gar nicht zum Ball, stattdessen segelte das Leder direkt ins Tor. Der Treffer hätte das Spiel auf den Kopf gestellt, nicht zuletzt da Grieben in Person von Robin Zander an der Querlatte gescheitert war (28.).

Es dauerte knapp eine Stunde, ehe Germania die erste gute Kombination des Tages gelang, und sie wurde sofort mit dem 1:0 belohnt. Sascha Studte gab den Ball in den Strafraum, Malvin Möws traf ins eigene Tor (59.). „Es passt ins Bild, dass wir ein Eigentor machen und im direkten Gegenzug nur den Pfosten treffen“, haderte Witte. Unmittelbar vor dem Rückstand stand Tangerhütte-Kapitän Sören Buchholz der Griebener Führung auf der Torlinie im Weg (57.). Mit dem erlösenden Treffer im Rücken spielte die Heimelf ein wenig gefälliger auf. Die eingewechselten Patrice Boehm (80.) und Daniel Rapczinski (83.) gestalteten das Ergebnis noch deutlich.

„Es war ein Spiel mit klassischem Derbycharakter. Wir waren über 70 Minuten unterlegen, freuen uns aber über einen glücklichen und wichtigen Sieg“, resümierte Jürgen Dobberkau. Germania hat nun die Abstiegsränge verlassen, während Grieben punktloses Schlusslicht bleibt.

Von Tobias Haack