KICKBOXEN: Medaillen bei German Open und Worldcup

Von: Renee Sensenschmidt

Die Vertreter vom Kampfsport Klötze - Nico Weise, Fynn Bernhard, Rene Burtzlaff, Arwen Bade, Fabian Lüdecke, Dietmar Garber und Jörg Ullmann (v.l.) - blicken auf einen erfolgreichen Auftritt bei der German Open zurück. © Verein

Klötze – Recht erfolgreich waren die vergangenen Wochen für die Kickboxer des Kampfsport Klötze. Erst gab es auf dem Ehrentag des Kreissportbundes Altmark West zahlreiche Auszeichnungen für die erfolgreichen Wettkämpfe des Jahres 2022 und dann folgten mehrere Medaillengewinne bei den German Open. Und zuletzt meldete sich Vereinsvorsitzender Fabian Lüdecke mit einem zweiten Platz beim Worldcup in Österreich in der Weltspitze zurück.

Bei den WAKO-German Open in Lünen mit 94 Vereinen aus elf Ländern konnten sich die Westaltmärker sehr gut in Szene setzen. Arwen Bade holte in der Gewichtsklasse bis 86kg den Titel im Leichtkontakt und Silber in der olympischen Disziplin K1. Fabian Lüdecke (-94kg) gewann zwei Silbermedaillen im Leichtkontakt und Pointfight, gleiches gelang Dietmar Garber in der Gewichtsklasse +94kg. Chris Appelt (+95kg) wurde Vizemeister im K1, Rene Burzlaff (-79kg) erkämpfte sich zwei dritte Plätze im Pointfight und im Leichtkontakt. Fynn Bernhard (-69kg) holte sich nach Platz fünf im Pointfight die Bronzemedaille im Leichtkontakt.

Unterstützt von den Coaches Jörg Ullmann und Thomas Korell ging es für Fabian Lüdecke am vergangenen Wochenende zum Worldcup nach Innsbruck. „Das Niveau ist deutlich gestiegen. Wahnsinn, was die Kämpfer jetzt so drauf haben“, meinte der frühere Welt- und Europameister, der nach 20 Jahren seinen Wiedereinstieg in der internationalen Szene wagte. Gut vorbereitet durch die Kämpfe mit seinen Sparringspartnern im Klötzer Vereins-Gym konnte Fabian Lüdecke im Halbfinale einen Brasilianer besiegen und traf im Finale auf Piotr Wypchal aus Polen. Der Kampf endete nach Punkten unentschieden, per Kampfrichterentscheid wurde der Sieg aber dem polnischen Kämpfer zuerkannt. Der 44-jährige Immekather, der sich zum Ziel gesetzt hat, in den Bundeskader zurückzukehren, nimmt die Entscheidung der Kampfrichter als zusätzliche Motivation. „Ich muss noch zulegen, um wieder ganz vorn zu sein.“

Wer bei den Klötzer Kampfsportlern gerne mitmachen möchte, der ist zu den Trainingszeiten in der Trainingsstätte des Vereins – An der Wassersfahrt 19 – immer willkommen.

Trainingszeiten

Montag

17 Uhr: Kickboxen für Kinder ab 8 Jahre (Gruppe 1)

18 Uhr: Kickboxen für Erwachsene ab 15 Jahre

Dienstag

19 Uhr: Hot Iron

Mittwoch

17 Uhr: Kickboxen für Kinder ab 8 Jahre (Gruppe 2)

18 Uhr: Kickboxen für Erwachsene ab 15 Jahre

Donnerstag

19 Uhr: Kickboxen Frauen

Freitag

17 Uhr: Kickboxen für Kinder ab 5 Jahre

18 Uhr: Kickboxen für Erwachsene ab 15 Jahre

Sonnabend

Training nach Absprache