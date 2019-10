Kleiner Einbruch bringt Lizards nicht vom Kurs ab

BASKETBALL – OBERLIGA BBC Stendal bezwingt BBC Halle

+ Carsten Mogk (r.) und der BBC Stendal konnten ihr erstes Heimspiel der Saison gewinnen. Foto: Stephan

Stendal – Der Plan ist aufgegangen. Die Basketballer des BBC Stendal konnten die Pleite, die sie zum Saisonbeginn in der Oberliga kassiert hatten, vergessen machen. In der gut gefüllten Bürgerparkhalle bezwangen die Lizards am Samstagabend den BBC Halle verdient mit 78:60.