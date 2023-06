Klassentreffen der Bezirksmeister der BSG Empor Tangermünde von 1983

Von: Tobias Haack

Damals wie heute eine Einheit: Die Tangermünder Mannschaft von 1983. © Haack

In der Saison 1982/83 feierte Empor Tangermünde seinen größten Erfolg. Dem Gewinn der Bezirksmeisterschaft folgte der Aufstieg in die DDR-Liga. Nun trafen sich die Helden wieder.

„Weißt du noch damals?“ „Gegen Böhlen zuhause, das war was.“ „Wann bist du eigentlich zu uns gestoßen und wie alt warst du da?“ In einem mit viel Liebe und Akribie gepflegten Garten in Tangermünde wurde vor Kurzem in Erinnerungen geschwelgt. Eingeladen hatte Jürgen Dobberkau, begnadeter Spielmacher von einst und bis vor knapp anderthalb Jahren noch Trainer in der Fußball-Landesklasse. „Im unteren Amateurbereich“, wie er heute sagt.

Mit Wiedemann kam das fehlende Puzzleteil

Als Spieler hat Dobberkau andere Sphären erleben dürfen. Nicht allein, sondern mit einer seinerzeit eingeschworenen Gemeinschaft namens BSG Empor Tangermünde. Es war die Saison 1982/83, da stieg die Mannschaft aus dem VEB Faser- und Spanplattenwerk, dem damals größten Betrieb der Kaiserstadt, aus der Bezirksliga Magdeburg in die zweitklassige DDR-Liga auf. 40 Jahre ist dieser Coup nun her. Ein Jubiläum, das feierlich begangen werden musste. Nicht zum ersten Mal. Die Runden im Hause Dobberkau haben längst Tradition.



Eingespielt ist inzwischen der Ablauf dieser fußballerischen Klassentreffen. Begrüßung, Gruppenfoto für die örtliche Presse, gemeinsames Grillen und dann wird es interessant. Jürgen Dobberkau hat nämlich alles archiviert. So akribisch wie der Garten gepflegt ist, so gewissenhaft sieht es auch in den Unterlagen des Tangermünders aus. Zeitungsberichte, Mannschaftsfotos, persönliche Randnotizen. Allein das Studieren dieses Archivs kommt einer abendfüllenden Beschäftigung gleich. Die wichtigsten Eckdaten von damals bekommen die Protagonisten aber noch selbst zusammen.



Starke Achse trägt Empor zum Titel

Eine gute Mannschaft seien sie gewesen, immer oben dabei. Drei Mal im Pokalfinale. Zum ganz großen Wurf reichte es aber weder in der Bezirksliga noch im Pokal. Erst als Reiner Wiedemann, damals 42-jährig, auf seine alten Fußballtage nochmal von Bertkow nach Tangermünde wechselte und dort die Rolle des Spielertrainers und Liberos einnahm, fand die Empor-Auswahl das fehlende Puzzleteil für ganz oben. „Offensiv waren wir schon sehr gut, aber mit ihm bekamen wir dann auch eine sattelfeste Abwehr dazu“, erinnert sich Jürgen Dobberkau heute.

Mit einem herausragenden Martin Klose im Tor, Wiedemann als Abwehrchef, dem Mittelfeldduo Dobberkau und Hartmut Schulze sowie dem blutjungen, pfeilschnellen Torjäger Toni Horn in der Spitze hatte die BSG eine Achse, die sie bis zur Bezirksmeisterschaft trug. Umkämpft war diese dennoch. Am letzten Spieltag wurde Einheit Burg vor 1560 Zuschauern im Stadion „Am Wäldchen“ bezwungen. Dank einer um zehn Tore besseren Tordifferenz (81:30) gegenüber Lok Halberstadt (72:31) reichte es zum Titel und zum sensationellen Aufstieg in die DDR-Liga. Pikante Randnotiz: Lok Stendal stieg in dieser Serie aus der DDR-Liga ab und musste die Rolle des besten Teams der Region zähneknirschend an Tangermünde abtreten.



Lok Stendal trifft man im Fahrstuhl

Spielerisch, physisch und taktisch lässt sich der Fußball von damals mit der heutigen Zeit kaum vergleichen. Das schätzt auch Jürgen Dobberkau aus seiner Trainersicht so ein: „Eigentlich haben damals fast alle Mannschaften das gleiche System gespielt. 4-3-3 würde man heute sagen, aber mit Libero und Vorstopper. Jeder hatte seine Position. Dass so wie heute im modernen Fußball bei Angriff und Abwehr alle in Bewegung sind, war damals nicht so. Bei uns sind drei, vier Mann immer hinten geblieben. Aber jeder musste laufen können. Das war das A und O. Wenn du nicht laufen konntest, hattest du nichts zu bestellen.“

Und wie es im Fußball so ist: Alles kommt irgendwann wieder und wird mit hippen Vokabeln wie „Gegenpressing“ oder „Zweite Bälle“ neu verpackt. „Wenn ich mir Union Berlin angucke, dann ist das schon sehr ähnlich zu dem Fußball, den wir damals gespielt haben“, meint Dobberkau.



Auf den Traumstart folgt nicht mehr viel

In der DDR-Liga legte sein Team einen Traumstart hin. Als Aufsteiger empfing Empor vor 2600 Zuschauern Oberliga-Absteiger Chemie Böhlen und siegte mit 3:2. Zu diesem Sieg gesellte sich in der Hinserie allerdings nur noch ein Unentschieden. Ansonsten standen die Tangermünder Feierabend-Fußballer in der nahezu professionellen DDR-Liga auf verlorenem Posten. „In anderen Vereinen wurde professionell trainiert, während der Arbeitszeit. Das hatten wir nicht“, blickt Dobberkau zurück.

Nach einem Jahr ging es für ihn und sein Team zurück in die Bezirksliga. Das Abenteuer DDR-Liga blieb nur ein kurzes Intermezzo, bot aber genügend Erinnerungen und Geschichten, sodass mit Sicherheit auch die nächsten Jubiläumstreffen nicht langweilig werden.