Klasse halten und Jugend integrieren

Oebisfelde – Hinter den Handballerinnen des SV Oebisfelde liegt eine schwierige Hinrunde in der Sachsen-Anhalt-Liga.

Nach verpatztem Saisonstart mit drei Niederlagen in Folge und der Trennung von Trainer Robert Krause, fingen sich die Allerstädterinnen, die die erste Halbserie noch mit 9:13-Punkten und Rang 9 abschließen konnten. Aufgrund des inzwischen erfolgten Rückzuges des HC Salzland gingen zwei Pluspunkte zwar verloren, der Vorsprung auf Schlusslicht Landsberger HV beträgt aber weiterhin drei Zähler.

Die Ausgangslage vor der Saison war schwierig. Mit Franziska Dietz, Juliane Thiele, Katrin Sobeck und Juliane Dreyer hatten vier erfahrene Spielerinnen ihre Karriere beendet, Josefin Meyer wechselte zum VfL Wolfsburg. Zudem fielen mit Lena Witzke, Julia Hübe und Yvonne Malinowski weitere Stammspielerinnen aus. Neuzugänge gab es keine und so war nicht nur dem neuen Trainer Robert Krause klar, dass es nach Platz vier in der Vorsaison diesmal nur um den Klassenerhalt gehen kann. „Die Mannschaft musste sich erst neu sortieren, die Spielerinnen mussten lernen, Verantwortung zu übernehmen“, blickt Abteilungsleiterin Stefanie Müller auf den Saisonstart zurück. Die ersten drei Spiele gegen die TSG Calbe (20:34), beim ASK Bernburg (20:28) und gegen den TuS Magdeburg (21:35) gingen jeweils deutlich verloren. Danach trennte sich der SVO im beiderseitigen Einvernehmen von Trainer Robert Krause, der aus beruflichen Gründen nicht mehr das Training leiten konnte.

Aufgrund einer Spielpause der ersten Männer-Mannschaft des SVO, hatte Ex-Trainer Christian Herrmann drei Wochen Zeit, um seinen ehemaligen Schützlingen wieder Selbstvertrauen einzuimpfen. Zudem erklärte sich Franziska Dietz bereit auszuhelfen und so konnte am vierten Spieltag ein wichtiger 24:23-Sieg gegen den HC Burgenland II eingefahren werden. „Christian würde ich gerne klonen“, meinte Stefanie Müller, die aufgrund hoher finanzieller Vorstellungen mehrerer Interessenten die Suche nach einem neuen Trainer derzeit aufgegeben hat. Die Abteilungsleiterin vertraut der Arbeit von Annika Brosig, die nun als Spielertrainerin agiert. „Sie macht das super“, lobt sie Stefanie Müller im Wissen, dass Annika Brosig Unterstützung durch die erfahrenen Trainer des Vereins erhält.

Die schwierige Situation hat die Mannschaft zusammengeschweißt, die Siege beim HC Salzland (30:26), gegen den Landsberger HV (34:23) und bei der HG Köthen (26:24) sowie das 27:27-Remis beim Rangvierten TSV Niederndodeleben II haben die Situation deutlich verbessert. Und so sieht auch die Abteilungsleiterin wieder zuversichtlicher in die Zukunft. „In bin mir sicher, dass die Mädels im neuen Jahr noch genügend Punkte holen werden, um ins gesicherte Mittelfeld vorzustoßen.“

Die Klasse halten und zudem die Jugend integrieren, gibt Stefanie Müller als Zielstellung heraus. Neben Alina Müller und Paula Gerlach sollen nun auch Lara Füchsel und Torhüterin Florentine Grosche aus der eigenen B-Jugend in die Mannschaft integriert werden. Zudem kehrt nach ihrer Nasen-OP Torjägerin Lena Witzke wieder in den Kader zurück. Die Chancen stehen gut, dass die TSG Calbe am 11. Januar beim Rückrundenauftakt auf eine deutlich leistungsstärkere SVO-Sieben treffen wird.

VON RENEE SENSENSCHMIDT