Kein Aufsteiger in die Landesklasse

Altmark. Der KFV Altmark West meldet keinen Aufsteiger für die Fußball-Landesklasse. Kreisoberliga-Meister SV Langenapel erklärte am Sonntag seinen Verzicht und auch Vizemeister FSV Eiche Mieste will nicht aufsteigen.

„Wir haben mit der Mannschaft gesprochen, danach war die Entscheidung für uns recht einfach. Nur drei Spieler hätten Landesklasse gespielt, die anderen Akteure sprachen sich dafür aus, in der Kreisoberliga zu bleiben, auch weil dort am Sonntag gespielt wird“, berichtet Langenapels Vereinsvorsitzender Karsten Gäbel. Ein weiterer Grund für den Verzicht, der SVL hat noch keinen Nachfolger für den bisherigen Trainer Ronny Müller gefunden. „Zum derzeitigen Zeitpunkt wäre ein Aufstieg wenig sinnvoll. Wir bauen eine neue Struktur auf und müssen dann sehen, was künftig für uns möglich ist“, meinte Karsten Gäbel, der bestätigte, dass Marius Wulff zu Eintracht Salzwedel wechseln will und Andreas Benecke seine Laufbahn beendet.

„Wir haben uns natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht und sind zu dem Entschluss gekommen, dass für uns ein Aufstieg aktuell keinen Sinn macht. Hauptgrund ist einfach, dass unser Kader nicht breit genug aufgestellt ist. Wir werden daher auch in der kommenden Saison wieder in der Kreisoberliga spielen und wollen wieder oben angreifen“, begründete Miestes Trainer Danny Kausche die Entscheidung des zweitplatierten FSV Eiche, ebenfalls auf einen Aufstieg in die Landesklasse zu verzichten.

Axel Garz, Vorsitzender des KFV-Spielausschusses, führte am Wochenende einige Telefonate, nicht nur mit Langenapel und Mieste. So zieht sich Eintracht Vienau aus dem Spielbetrieb der Kreisoberliga zurück, der TSV Adler Jahrstedt nimmt als Absteiger den Weg in die Kreisliga an. Damit steigt neben Kreisliga-Meister Eintracht Chüden auch Rot-Weiß Wenze als zweitplatzierte Vertretung in die Kreisoberliga auf.

Da der SV Eintracht Salzwedel seine dritte Mannschaft, die sich die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse gesichert hatte, auflöst, steigt die SG Saalfeld in die Kreisliga auf. Über die künftigen Staffelstärken konnte Axel Garz allerdings noch keine konkrete Aussage treffen. „Das hängt alles von den jeweiligen Meldungen ab“, so der Spielausschuss-Chef, der einen neuen Termin für den Supercup zwischen Kreismeister und Pokalsieger finden muss. Der Supercup sollte am 4. August stattfinden, da Langenapel jedoch weiter Kreisoberliga spielt und diese bereits am 5. August mit der Saison beginnt, ist eine Verlegung zwingend notwendig.

Von Renee Sensenschmidt und Tobias Weber