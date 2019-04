Katerstimmung in Osterburg

Am Boden: Hannes Fieseler (links) verlor das Kellerduell mit der HSG Osterburg gegen den HSV Magdeburg und Maximilian Zimonczyk. Foto: NOWAK

Osterburg – Florian Skorz schlich wie seine Teamkollegen mit gesenktem Haupt von der Platte.

Der Mannschaftsverantwortliche der HSG Osterburg hat mit seiner Handball-Sieben das Kellerduell in der Sachsen-Anhalt-Liga gegen den Abstiegskonkurrenten HSV Magdeburg 35:38 (21:18) verloren.

„Die Köpfe hängen dolle tief“, versuchte Skorz seine Enttäuschung am Sonntag erst gar nicht zu verbergen. Dabei hat sich Osterburg unter der Woche auf den Gegner vorbereitet. „Wir haben die 5:1-Deckung geübt.“ Aus dem Hinspiel war bereits bekannt, dass die Biesestädter beim HSV Magdeburg besonders auf Maximilian Wasielewski und Michael Jahns achten müssen. Die Vorahnung nützte nichts. Wasielewski erzielte elf Tore, Jahns sogar 14. „Vielleicht sind wir zu klein. Jahns wirft, wie er will. Wasielewski kriegt den Ball und steigt hoch“, suchte Florian Skorz einen Tag später nach Gründen für die schmerzhafte Niederlage. Statt sich im Abstiegskampf zu befreien, bleibt es für Osterburg weiterhin eng.

Dabei kamen die Hallenherren gut in die Partie. „Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, konnte Skorz zufrieden sein. Jedoch trifft diese Aussage nur auf die erste Halbzeit zu. Die HSG stand hinten gut und zog das Tempo durch. Angetrieben von den Zuschauern erspielten sich Skorz und Co. eine verdiente 21:18-Halbzeitführung. Es wirkte, als könnten die Nordaltmärker einen Big-Point im Tabellenkeller landen.

Dann schien etwas in der Pause passiert zu sein. Osterburg wirkte wie ausgewechselt. „Nach dem Seitenwechsel sind wir träge herausgekommen. Die Anspannung fehlte und wir haben das Tempospiel untersagt“, bemängelte Skorz. Osterburg traf und blieb anschließend acht Minuten ohne Tor. Folge: Aus dem 22:18 wurde ein 22:26. Die HSG konnte ihr Spiel nicht mehr durchziehen. „Die haben bewusst langsam gespielt“, so Florian Skorz über das erfolgreiche Mittel des Gegners.

Phasenweise kämpfte sich Osterburg heran, ging am Ende aber leer aus – 35:38 zeigte die Ergebnistafel nach 60 Minuten. „Wir haben 35 Tore geworfen“, konnte Skorz die Niederlage nicht fassen. Und so wanderten die Punkte nach Magdeburg, während die Zeiten bei der HSG ungemütlicher werden. HSG Osterburg: Götzky, Schrödter, Feindt - Prax (1 Tor), Kiebach (7), Th. Kuhlmann (6), Resener, Hallasch (2), Dobberkau (7), Skorz (2), Zierke (9), Fieseler (1.).

VON PATRICK NOWAK