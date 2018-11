Katastrophale Fehlerquote

Gardelegen. Das ging schnell. Nach nicht einmal einer Stunde Spielzeit war die siebte Niederlage der Altmark Volleys in der Volleyball-Landesoberliga auch schon besiegelt.

In der heimischen „Willi-Friedrichs-Halle“ bekamen es die Gardelegener am Sonnabend mit dem MTV Wittenberg I zu tun und mussten sich am Ende deutlich mit 0:3 geschlagen geben.

Dabei wurden besonders die gravierenden Schwächen in der Annahme schonungslos offengelegt. Die wackelte nämlich einmal mehr gehörig, was sich natürlich auch auf das Zuspiel und schließlich den Angriff auswirkte. Auf der anderen Seite wurde aber auch deutlich, dass die Gardelegener im Angriff zu leicht ausrechenbar sind. Kamen nämlich mal Annahme und Zuspiel, punkteten die Hausherren lediglich über die beiden Mittelblocker Julius Winkler und Christian Fischer kontinuierlich. Die beiden Außen- sowie der Diagonalangreifer blieben indes weitestgehend blass. Die Wittenberger spielten indes auch nicht gerade herausragend, wobei MTV-Angreifer Benjamin Schenke, der praktisch nicht zu stoppen war, eindeutig den Unterschied ausmachte. Der wuchtige Gäste-Akteur punktete von nahezu allen Positionen und stellte die Gardelegener zudem mit seinen harten Sprungaufschlägen vor große Probleme. Die Wittenberger profitierten natürlich zudem von den zahlreichen Fehlern der Gastgeber und hatten so leichtes Spiel.

Hielten die Altmärker im ersten Satz zunächst noch gut mit (7:8), mussten sie den MTV in der Folge zum 15:9 und 21:14 ziehen lassen. Am Ende verloren die Männer um Spielertrainer Lucien Braune schließlich mit 17:25.

Im zweiten Durchgang schien es dann besser zu laufen, führten die Gardelegener doch schnell mit 5:2. Doch der Vorsprung schmolz wie Butter in der heißen Sonne und beim 12:10 lagen die Gäste auch schon wieder vorn. Bis zum 18:21 lagen die Altmark Volleys zwar noch in Schlagdistanz, doch dank eines kleinen Zwischenspurts zum 23:19 entschieden die MTV-Männer auch diesen Durchgang für sich (25:19).

Richtig düster aus Sicht der Gardelegener wurde es dann im dritten Satz. Konnten die Westaltmärker zu Beginn noch einigermaßen Schritt halten (5:8), lief dann in der Folge so gut wie gar nichts mehr zusammen. Die Wittenberger punkteten von allen Positionen nach Belieben und setzten sich folgerichtig auf 17:9 und 22:11 ab. Am Ende kassierten die Gardelegener ein überaus deutliches 13:25 und mussten damit auch die 0:3-Niederlage quittieren.

• Altmark Volleys: Braune, Liebscher, Rüsting, Niendorf, Posselt, J. Winkler, S. Rummel, Berger, Herms.

Von Tobias Weber