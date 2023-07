Kapitän Florian Scheinert lässt die Saison des SSV Gardelegen Revue passieren

Von: Michael Jacobs, Tobias Haack

Florian Scheinert (links) hat sich mit dem SSV in der Verbandsliga etabliert. © Sensenschmidt, René

Im großen Interview mit der Altmark-Zeitung blickt Gardelegens Mannschaftskapitän Florian Scheinert zufrieden auf die Saison zurück.

Herr Scheinert, was war Ihr persönlicher Höhepunkt der Saison?

Persönlicher Höhepunkt der Saison war für mich das Rückspiel gegen Preußen Magdeburg, in dem mir nahezu alles gelungen ist. Manchmal gibt es solche Tage, so richtig kann man sich das auch nicht erklären. Noch ein bisschen höher hängen würde ich den Derbysieg gegen Stendal auf der Rieselwiese.



Gibt es ein Saisonspiel, das Sie gern noch einmal spielen würden?

Ich würde gerne nochmal das Hinspiel bei Lok Stendal spielen, weil das von der Atmosphäre her ein unfassbares Spiel war. Was unsere Fans da abgerissen haben, war unglaublich. Bei Youtube stand ein Kommentar ,,lauter als in Hoffenheim“. So hat es sich an dem Tag auch angefühlt.



Wie haben Sie die lange Saison mit 38 Spieltagen empfunden? War es sehr anstrengend?

Also für unsere Verhältnisse in Gardelegen war das einfach zu viel. Bei uns spielen die Jungs Fußball für lau, wo du zweimal die Woche trainierst. Wir hatten weder in der Winterpause noch jetzt richtig frei. Aber ich bin froh, dass der FSA uns jetzt wenigstens die erste Runde im Landespokal frei gibt und die Staffelstärke wieder reduziert wird. Auch wenn es für uns dann schwer werden wird, sich in der Liga zu halten. Aber die Art und Weise wie der FSA das geregelt hat, in Absprache mit uns, das hat mir sehr imponiert.



Wie haben Sie die Duelle gegen den 1. FC Magdeburg U23 gesehen? Viele Fußballer im Land standen dem Team aufgrund der Eingliederung durch den FSA skeptisch gegenüber…

So sehr ich die Kommunikation vom FSA eben gelobt habe: Die Art und Weise, wie der FCM in die Liga gekommen ist, fand ich persönlich sehr schade. Nichtsdestotrotz haben die Spiele gegen den FCM unfassbar viel Spaß gemacht, weil man mal gesehen hat, wie der Fußball weiter oben aussehen kann. Auch so waren die Duelle sehr fair und was dann unsere Jungs im Rückspiel gezeigt haben, war schön anzusehen.



Ihr Team hat in den Derbys gegen Lok Stendal und Tangermünde überzeugt und nur in Stendal ein Altmark-Duell verloren. Wie haben Sie die Derbys auf dem Platz erlebt?

Derbys sind immer was Besonderes. Man kennt sich untereinander gut und will auf gar keinen Fall verlieren. Dann die vielen Zuschauer dazu, da hat man immer eine andere Grundanspannung. Kleine Anekdote: Im Spiel gegen Tangermünde hatte ich Richard Liebisch nach dem 1:0 für uns vor Freude angeschrien. Nach dem 1:1 hat er sich revanchiert und wir haben abgeklatscht (lacht). Das zeigt für mich, wie ein Derby sein soll. Volle Emotion in sportlich angemessener und fairer Atmosphäre. Aber am Ende gibt man sich die Hand und lächelt drüber.



Welche ist die größte Stärke eures Teams?

Zu den größten Stärken unseres Teams zähle ich drei Sachen. Erstens zeichnet uns eine unfassbare Mentalität und mannschaftliche Geschlossenheit aus. Im Training kracht es gerne mal und am Samstag gehen wir zusammen weg. Das verdeutlicht unseren Teamspirit am besten. Es ist immer alles mit Spaß verbunden. Ich hatte hier noch nicht ein Training, wo ich keine Lust hatte, meine Freunde zu sehen und mit Ihnen Fußball zu spielen!



Zweitens denke ich, dass wir uns auch fußballerisch enorm weiterentwickelt haben, was wir unserem Trainerteam zu verdanken haben. Wir haben uns in den letzten Wochen fußballerisch etwas neu erfunden und spielen ein wenig mutiger nach vorne. Das hat bei der Mannschaft aber auch im Trainerteam nochmal neues Feuer entfacht und ich freue mich schon jetzt auf die neue Saison mit der neuen Ausrichtung. Drittens gelingt es uns als Mannschaft extrem gut, junge Spieler in unser Team zu integrieren. Die Offenheit und Freundlichkeit innerhalb des Teams macht es jungen Spielern leicht, bei uns reinzufinden. Bestes Beispiel ist Mika Helmuth, der sich das letzte halbe Jahr nochmal sehr gut entwickelt hat. Oder auch Rafael Tegge, Beat Schilling und Bennet Lenz, die gut integriert sind.



Welcher Mitspieler war für Sie die positivste Überraschung der Saison?

Positivste Überraschung für mich war Maurice Bogdahn. Er hat eine unglaublich konstante Saison gespielt. Kaum Fehler gemacht und der Höhepunkt war das Derby gegen Stendal. Da hat er gezeigt, wozu er in der Lage ist.



Wo sehen Sie Schwächen in der Mannschaft?

Größte Schwäche ist, Spielsituationen unter Druck zu lösen. Da fehlt es uns oftmals an Spielintelligenz um Situationen zu erkennen und mit der nötigen Ruhe zu lösen. Aber auch da hat unser Trainerteam vorgesorgt und einen tollen Videoanalysten für die neue Saison dazugeholt (Nathanael Hopperdietzel, Anm. d. Red.).



Sie sind als Mittelfeldspieler mit 17 Treffern bester Torschütze ihres Teams geworden. Haben die Stürmer schon nach Tipps gefragt?

Nein! Man muss dazu sagen, dass es auch elf Elfmeter waren. Das Problem unserer Stürmer ist einfach, dass sie arbeitstechnisch zu inkonstant da sind.



Sie sind zum Saisonende wegen einer Verletzung nicht mehr zum Einsatz gekommen. Was ist genau passiert? Wie verläuft der Heilungsprozess? Wann gibt es das Comeback?

Ich habe mir im Training einen Außenmeniskusriss im linken Knie zugezogen. Die OP ist gut verlaufen. Es wird aber noch einige Zeit dauern, bis ich wieder auf dem Platz stehen kann. Ich habe jetzt noch vier Wochen Krücken vor mir und dann denke ich, dass ich noch sechs bis neun Wochen brauchen werde, um wieder spielen zu können.



Xaver-Dan Haak und Sie gelten im Team als unverzichtbar. Wie haben Sie selbst die Spiele erlebt, die Sie von draußen verfolgen mussten? Wer kann als Führungsspieler in die Bresche springen?

Also erstmal muss ich sagen, dass ich mich nicht als unverzichtbar sehe. Auf Xaver zu verzichten ist deutlich schwieriger. Bestes Beispiel ist das Spiel gegen Magdeburg. Wir haben im Zentrum so viel Qualität, mit Frank Fehse, Hannes Schreiber, Mika Helmuth oder Clemens-Paul Berlin, dass ein Verzicht da auch gut zu verkraften ist. Hannes Schreiber oder Erik Lehmann sind Spieler, die auch gerne mal Verantwortung übernehmen.



Ihr Vater ist nun schon eine Ewigkeit ihr Trainer, ihr Bruder spielt auch in der Mannschaft und Sie sind auch noch als Nachwuchstrainer aktiv. Wie kann man sich ein gemeinsames Essen im Hause Scheinert vorstellen? Werden Salz- und Pfefferstreuer hin und her geschoben wie bei Tuchel und Guardiola?

Da ich nicht mehr zu Hause wohne, gibt es ein Essen jetzt seltener zusammen. Aber wir unterhalten uns sonst eher über infrastrukturelle Dinge als über Taktik. Uns gelingt es sehr gut, privates und Fußball zu trennen.



Bei Ihnen dreht sich ganz viel um Fußball und den SSV. Was machen Sie, um auch mal Abstand vom grünen Rasen zu bekommen?

Abstand habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Ansonsten fahre ich sehr gerne Fahrrad oder, wenn es denn mal eine Pause gibt, verreise ich sehr gerne und sehe ein wenig von der Welt. Aber am wohlsten fühle ich mich einfach auf dem Sportplatz.



Wo sehen Sie den SSV sportlich in fünf Jahren?

Ich hoffe immer noch in der Verbandsliga. Und wenn nicht, dann langfristig auch in der Landesliga mit einem immer noch guten Nachwuchs. Vielleicht gelingt es uns ja, noch einige Mannschaften aus dem Nachwuchsbereich in die Verbandsliga zu bekommen.



Welches Ziel möchten Sie persönlich noch erreichen?

Persönlich würde ich gerne mal in die Top Fünf der Verbandsliga kommen. Das ist, glaube ich, so das absolute Maximum für einen Verein wie unseren. Aber auch wenn uns das nicht gelingt, bin ich stolz auf das, was wir gemeinsam als Verein erreicht haben. Ansonsten möchte ich mich gerne fußballerisch noch etwas weiterentwickeln, um später mal mit Clemens-Paul Berlin irgendwo als Trainer aktiv zu werden (lacht).