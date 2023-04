Johannes Frenkel verstärkt Klötze und hat DM im Visier

Von: Renee Sensenschmidt

Johannes Frenkel, hier beim Kreuzheben, feierte ein gelungenes Bundesliga-Debüt beim VfB Klötze. Am kommenden Wochenende strebt der Salzwedeler bei der Deutschen Meisterschaft eine Medaille an. © Sensenschmidt, René

Altmark – Ein gelungenes Bundesliga-Debüt feierte vor wenigen Tagen Kraftdreikämpfer Johannes Frenkel, der mit zuvor noch nicht erreichten 812,5 Kilogramm (kg) Gesamtlast ordentliche 466,62 Punkte zum Gesamtergebnis des VfB Klötze beisteuerte, der sich am 2. Wettkampftag mit 1451,92 Zählern auf den fünften Platz in der Gesamtwertung verbesserte und damit den Endkampf der besten sechs Vertretungen im Visier hat (AZ berichtete).

„Das war mega, es hat alles gepasst“, meinte der Salzwedeler nach dem Wettkampf in der Klötzer Zinnberghalle, bei dem auch zahlreiche Familienmitglieder unter den begeisterten Zuschauern weilten, die alle Wettkämpfer/innen lautstark anfeuerten. „Es war ordentlich was los, der Jubel war fast so wie früher beim Handball. Das hat richtig Spaß gemacht“, meinte der frühere Spieler des SVT Uelzen/Salzwedel und SV Oebisfelde, der in der Corona-Zeit aufgrund des Handball-Verbotes über das Gewichtheben zum Kraftdreikampf gefunden hat.



In Magdeburg studiert Johannes Frenkel Lehramt, in der Landeshauptstadt hat sich der 24-Jährige dem Fermersleber SV angeschlossen. Dort hat er mit Sven Schäfer auch einen erfahrenen Trainer, der ihn auch beim Wettkampf in Klötze betreute und unterstützte. Nachdem Frenkel im Vorjahr bei seinem Wettkampfdebüt auf Anhieb die Bronzemedaille bei der Deutschen Meisterschaft Classic mit der Gesamtleistung von 762,5 Kilogramm gewonnen hatte, sind natürlich auch die Klötzer auf den Altmärker aufmerksam geworden. Schnell war der Kontakt hergestellt und so trainiert Johannes Frenkel derzeit auch einmal in der Woche in Klötze. „Ich wurde hier super aufgenommen, die Jungs sind alle prima, wir motivieren uns gegenseitig.“



Der Bundesliga-Wettkampf in Klötze war für Johannes Frenkel eine wichtige Standortbestimmung vor den Deutschen Meisterschaften Classic am kommenden Sonntag in Grützingen, einem Stadtteil von Karlsruhe. Dort will er erneut in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Und in Klötze hat der angehende Sportlehrer auch gezeigt, dass es möglich ist. In der Meldeliste steht er mit dem Vorjahresergebnis auf Platz vier, die drei Athleten vor ihm sind mit 855, 813 und 805 kg Gesamtlast gemeldet. „Wenn ich das Ergebnis bestätige oder vielleicht sogar noch ein wenig verbessere, ist eine Medaille wieder möglich. Eine Platzierung in den Top Fünf wäre super.“



In seinem erst dritten Dreikampf konnte Frenkel seine Leistungen gegenüber der DM 2022 um 50 kg steigern. „800 Kilogramm hatte ich mir vorgenommen, 812,5 sind es geworden. Und ich habe in der Kniebeuge erstmals die für mich magische Marke von 300 Kilogramm bewältigt“, freute sich der sympathische Athlet, der für sich dennoch Reserven in dieser Teildisziplin sieht. Auch die starken 325 Kilogramm im abschließenden dritten Versuch im Kreuzheben sorgten bei ihm und den Zuschauern für Freudenschreie.



Reserven sieht auch Teamkollege Patrick Lösel bei ihm. „Das ist noch Luft nach oben“, glaubt der ehemalige Junioren-Weltmeister. Insbesondere wenn Johannes Frenkel auf die leistungsfördernden Heberhemden zurückgreifen wird, auf die er im Hinblick auf die Classic-Meisterschaft bei seinem Bundesliga-Debüt noch bewusst verzichtet hatte. „Mein Fokus liegt auf Classic“, so der Jeetzestädter, der am 13. Mai beim 3. Bundesliga-Wettkampf in Potsdam mit Heberhemden antreten will. „Ich habe nach der DM drei Wochen Zeit, um mich auf Equipment einzustellen. Mal sehen, wie ich damit zurechtkomme. Wenn ich sehe, was die Klötzer Jungs damit rausholen, bin ich schon gespannt.“ Johannes Frenkel stellt sich um und damit in den Dienst der Klötzer Mannschaft, die sich für den Bundesliga-Endkampf qualifizieren will. Doch erst einmal gilt seine gesamte Konzentration der Deutschen Meisterschaft, bei der der Salzwedeler erneut nach einer Medaille greifen will.