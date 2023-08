Jiu-Jitsu-WM in Stendal lässt die Organisatoren stolz und glücklich zurück

Von: Tobias Haack

Der Stendaler David Bettke (vorne) darf seit dem vergangenen Wochenende zwei Weltmeister-Titel sein Eigen nennen. © Thomas Kuno

Die Hansestadt Stendal war am vergangenen Wochenende Gastgeber der Weltmeisterschaft der Internationalen Jiu-Jitsu-Akademie. Sportlich und organisatorisch war sie ein Erfolg.

Jiu Jitsu, „die sanfte Technik“, ist eine Kampfsportart, die Elemente aus Judo und Karate vereint. In der Hansestadt Stendal wird sie vom ortsansässigen Jiu-Jitsu-Verein betrieben und gelebt. Über viele Jahre haben sich die Altmärker weltweit vernetzt und am vergangenen Wochenende nun bereits zum zweiten Mal eine Weltmeisterschaft für ihre Internationale Jiu-Jitsu Akademie ausgerichtet.



Zwei Jahre intensive Vorbereitung

Zwei Jahre Arbeit steckte der Klub um seinen Vorsitzenden Karsten Vollmann in die liebevolle und detaillierte Vorbereitung der Großveranstaltung, die vom vergangenen Donnerstag bis Sonntag in der Sporthalle an der Schillerstraße über die Bühne ging. Sportlerinnen und Sportler aus 13 Nationen waren in die Altmark gereist, um sich in den Disziplinen Kumite Shiai, Kata, Random Attack und Pairs zu messen. Es ging um Medaillen, Podestplätze, persönliche Topleistungen, aber auch um das Kennenlernen, das Miteinander und das Knüpfen neuer Kontakte.



„Das war eine Weltmeisterschaft, mit der wir als Gastgeber sehr zufrieden sein können. Die Gäste waren sehr zufrieden mit der Organisation und vor allem damit, dass es keine schwereren Verletzungen gab. Wir haben neue Freunde dazugewonnen und Kontakte geknüpft“, resümierte die stellvertretende Vorsitzende des Stendaler Jiu-Jitsu Vereins Steffi Gericke im Gespräch mit der Altmark-Zeitung. So durften sich die Kampfsportler aus der Hansestadt am Ende des Wochenendes über Einladungen zu Wettkämpfen nach Georgien, Spanien und Tschechien freuen.



Drei Nationen kurzfristig nicht angereist

Die internationale Jiu-Jitsu-Gemeinschaft ist eine große Familie und doch gibt es auch hier sportpolitische Grabenkämpfe. So durften die Delegationen aus Ägypten, Algerien und Norwegen zum Beispiel nicht zur Weltmeisterschaft nach Stendal reisen. Für die Ägypter und Algerier gab es in ihrem Land keine Ausreise-Genehmigung, den Norwegern wurde die Teilnahme kurz vor der Abreise vom heimischen Verband untersagt. „Das ist schon schade, zumal wir immer der Meinung sind, dass man überall hinfahren und Erfahrungen sammeln sollte“, bedauerte Gericke die kurzfristige Abwesenheit der Skandinavier.



Sportlich hatte der 1. Jiu-Jitsu-Verein Sachsen-Anhalt Stendal 1993 e.V., wie er korrekt heißt, keinen Grund zur Traurigkeit. Insgesamt 17 WM-Titel fuhren die Altmärker ein. Obendrauf gab es noch fünf Mal Silber und sechs Mal Bronze zu bejubeln. „Wir haben seit Januar und auch in den Sommerferien voll durchtrainiert. So hat es der Großteil unserer Starter unter die Top drei geschafft“, erklärte Steffi Gericke. „Wir waren schon richtig stolz zu sehen, wie sich unsere Kämpfer durchsetzen.“

29 Medaillen für Stendaler Kampfsportler

Viel Zeit zum Staunen und Anfeuern blieb dem Organisationsteam um Steffi Gericke und Karsten Vollmann allerdings nicht. Während der Wettkampftage war ihr Terminplan voll, die To-do-Liste lang. Muße, das internationale Flair und die freundschaftliche Stimmung zwischen den Sportlern verschiedener Nationen zu genießen, blieb da kaum. „Eigentlich erst bei der Abschlussfeier, als wir alle noch gemütlich zusammen saßen“, blickt Gericke zurück, die gleichzeitig aber nicht klagen wollte: „Es war ja ein sehr positiver Stress für uns!“



Die Arbeit und der Aufwand haben sich für die Stendaler unter dem Strich gelohnt. Nun planen sie, vielleicht schon in vier Jahren eine weitere Weltmeisterschaft auszurichten.