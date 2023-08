Jens Kampe sicherte sich den „Großen Preis“

Von: Renee Sensenschmidt

Jens Kampe (RFV Kunrau) gewann auf „Agento vom Neumühler Hof“ das abschließende Springen der Klasse S* um den „Großen Preis von Zobbenitz“. © Staade

Zobbenitz – Am vergangenen Wochenende zog es wieder viele Besucher über die Landesgrenzen hinaus in die kleine Gemeinde Zobbenitz im äußersten Süden der Altmark. Dort fand die dreitägige Pferdeleistungsschau des RFV Zobbenitz statt, der dabei auch den 55. Jahrestag seiner Gründung feierte.

Nach zwei Jahren Pause durch Corona hatte es im vergangenen Jahr einen Neuanfang gegeben, man konnte auf der Anlage „Unter den Eichen“ wieder Turnierluft schnuppern. Aber alles noch nicht in dem gewohnten Rahmen. In diesem Jahr gab es noch viele Nachnominierungen und das Turnier platzte förmlich aus den Nähten. Für die 28 Prüfungen von der Führzügelklasse bis zur Springprüfung der Klasse S* notierten die Veranstalter über 1 200 Nennungen von 400 Reitern und Reitamazonen mit 720 Pferden aus Sachsen-Anhalt, Berlin-Brandeburg und Niedersachsen.



Seit Anfang Mai hatten die Mitglieder des RFV Zobbenitz mit vielen fleißigen Helfern den Reitparcours und die Dressuranlage in einen sehr guten Zustand versetzt. Ob beim Instandsetzen von Zäunen oder beim Rasenmähen. Tatkräftige Unterstützung gab es auch von der Lebenshilfe beim Streichen der Hindernisse, da sparten die Zuschauer nicht mit Lob. Ein Höhepunkt war natürlich am Samstagabend das Schauprogramm zum Vereinsjubiläum mit der Lasershow und dem Reiterball im Festzelt.



Sportlicher Höhepunkt war am Sonntag die abschließende Springprüfung der Klasse S* mit Siegerrunde. Hier siegte im Stechen Jens Kampe (RFV Kunrau) auf „Agento vom Neumühler Hof“, der in 38,24 Sekunden als einziger fehlerfrei geblieben war, vor Steffen Rossau (Flessau) auf „Kannamera ZL“ und dem für den RV Hohenseeden startenden Ukrainer Igor Yakusha. Für Jens Kampe war es nach zwei zweiten Plätzen voriges Jahr jeweils in den M-Springen ein nachträgliches Hochzeitsgeschenk. Und so gratulierte auch Moderator Claus Schridde im zur Vermählung.



In vielen Prüfungen in der Dressur und im Springreiten präsentierten sich die Starter aus der Altmark in guter Verfassung und erreichten viele gute Platzierungen und auch Siege. Marie von Davier (Zobbenitz), Antonia Herre (Mieste), Anja Neuhaus (Kemnitz), Christin Kabelitz (Stendal), Nora Schweneke (Bismark), Maxima Erfert (Salzwedel), Hanna Beyer (Miesterhorst), Hannes Schwarz (Kunrau), Chris Jürgens (Kunrau) und Matilda Reimer (Zobbenitz) in der Führzügelklasse sicherten sich jeweils eine „Goldene Schleife“.



Ein positives Fazit zog auch die Zobbenitzer Vereinsvorsitzende und Organisationschefin Rowena Freiberg. „Diese wahnsinnige Resonanz war nicht zu erwarten, damit hatten wir nicht gerechnet. Aber es lief alles reibungslos ab. Der Wettergott hat es gut mit uns gemeint, die Anlagen waren trotz Dauerregen die Tage zuvor in einem ansehnlichen Zustand. Mein Dank geht an alle, die mitgeholfen haben, dieses Turnier wieder auf die Beine zu stellen. Ganz besonders möchte ich unser langjähriges Mitglied Burkhard Schulze hervorheben, der für viele Sachen am Rande zuständig war, wie für die Betreuung der Sponsoren, Ehrengäste, Reiter und dem Catering. Ohne ihn hätten wir vieles nicht geschafft.“