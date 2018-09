Ein interessantes Duell

Fußball – Landesklasse: Heide Letzlingen erwartet den TuS Wahrburg

+ Albrecht Bock (rechts) und die Männer des FSV Heide Letzlingen bekommen es morgen auf eigenem Platz mit dem TuS Wahrburg zu tun. Foto: Weber

Letzlingen/Wahrburg. Die Männer des FSV Heide Letzlingen haben sich in der Sommerpause punktuell verstärkt und schicken sich an, in der Fußball-Landesklasse eine gute Rolle zu spielen.