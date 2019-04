Individuelle Klasse macht den Unterschied

Mieste – Die Verbandsliga-Handballer der HSG Altmark West bleiben weiter in der Erfolgsspur und haben sich auf den zweiten Tabellenplatz nach vorn geschoben.

Am Sonnabend stand in der Miester Sporthalle das Nachbarschaftsduell mit dem SV Oebisfelde II auf dem Programm, wobei die HSG-Sieben am Ende einen 28:22 812:10)-Heimerfolg bejubeln konnte und dies auch ausgelassen tat.

Allerdings mussten sich die Gäste am Ende etwas unter Wert geschlagen geben. Die junge SVO-Mannschaft überzeugte insbesondere in der ersten Halbzeit mit einem variableren Angriffsspiel, es fehlte jedoch die Wucht im Abschluss. In diesem Punkt präsentierten sich die HSG-Männer klar im Vorteil. Besonders in kniffligen Situationen übernahmen Philipp Seiler und Philipp Gürtler Verantwortung bei den Hausherren. Die beiden Rückraumspieler waren von der SVO-Deckung nicht zu stoppen und machten schlussendlich den Unterschied aus. Die HSG-Sieben setzte sich zu Beginn schnell mit 2:0 ab, diesem Rückstand liefen die Oebisfelder in der Folge hinterher. Mit einer 12:10-Führung für die HSG ging es dann auch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber zunächst in der Vorhand und steuerten beim 19:15 (43.) einem sicheren Heimerfolg entgegen. Doch es sollte noch einmal spannend werden, denn die Allerstädter kamen noch einmal, verkürzten den Rückstand auf 23:21 (52.) und hatten anschließend sogar die Chance noch dichter heranzurücken. Doch die SVO-Männer vertändelten den Ball und im Gegenzug traf Gürtler zum 24:21. „Diese Szene war aus unserer Sicht der Knackpunkt der Partie, denn danach gingen die Köpfe schon nach unten. Insgesamt haben wir in der zweiten Halbzeit zu körperlos gespielt“, so SVO-Trainer Toni Seiler. Die Hausherren nutzten den Schwung und warfen in der Schlussphase einen 28:22-Sieg heraus. „Wir haben auch die kritische Phase überstanden und unser Spiel durchgebracht“, freute sich HSG-Coach Marco Weis.

HSG Altmark West: Kropf, Gutzeit - Lachmann, Gürtler (11 Tore), Fehse (1), Röscher (2), Günther, Leder, Seiler (8), M. Kleist (4), Hesse (2).

SV Oebisfelde II: Milde, Wehr, Stefanie - P. Breiteneder (2), Meinke (2), N. Müller (1), J. Meinel (1), Oraschewski (1), Mieth, Keller (6), K. Breiteneder (1), F. Kleist (6), E. Breiteneder (2). twe