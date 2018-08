„Inakzeptabel und unmenschlich“

Stendal. Der 1. FC Lok Stendal ist nach dem plötzlichen Rücktritt seines Sport-Vorstands Ralf Troeger trotz des am Wochenende anstehenden Pokal-Highlights gegen Arminia Bielefeld weit davon entfernt, zur Ruhe zu kommen.

Im Gegenteil: Im Zuge des Troeger-Abschieds deuten sich weitere Konsequenzen an. Präsident Ulrich Nellessen hatte in einer ersten Reaktion mit seinem eigenen Abschied kokettiert. Trainer und Mannschaft hatten sich am Montag noch in Schweigen gehüllt, ließen gestern aber eine offizielle Stellungnahme folgen, in der sie sich klar von den Vorkommnissen und Teilen der eigenen Fans distanzieren.

„Die Art und Weise, wie gegen Herrn Dr. Troeger vorgegangen wurde, ist inakzeptabel und absolut unmenschlich. Hier sind ‘sogenannte’ Fans von Personen instrumentalisiert worden, die selbst nicht in Erscheinung treten wollen“, lautet ein Vorwurf des Schreibens an Teile der Fans auf der „Waldseite“, sowie an vermutete Drahtzieher hinter der Aktion. Präsident Nellessen war bereits am Montag davon ausgegangen, dass hinter den Plakaten und Schmähgesängen mehr stecke, als nur ein üblicher Fan-Protest. „Sowas denkt sich ja niemand allein aus“, sagte er gegenüber der Altmark Zeitung. Hinter der „Hetzkampagne“ (Nellessen) gegen Troeger vermutet man beim 1. FC Lok Stendal ehemalige Trainer und Verantwortliche des Vereins, die den Klub in der Vergangenheit nach Unstimmigkeiten mit dem Ex-Sport-Vorstand verlassen hatten.

In ihrer Stellungnahme befürchten Trainer, Mannschaft und Vorstand zudem, dass die Geschehnisse der vergangenen Tage nachhaltig negative Folgen für den 1. FC Lok Stendal mit sich ziehen könnten: „Wir können nur hoffen, dass der entstandene Schaden nicht zu einem Absturz des Vereins sportlich sowie innerhalb der Führungsebene führen wird.“ Troeger, so Präsident Nellessen im Gespräch mit der AZ, sei für den Verein nicht zu ersetzen. Wie es jetzt weitergehen solle, wisse er nicht. Der Vorstand sei aktuell nicht handlungsfähig. Noch heftiger dürfte es für den 1. FC Lok Stendal kommen, sollte Nellessen seine Drohung wahr machen und sein Amt ebenfalls niederlegen. „Ich frage mich schon ernsthaft, ob ich diesem Verein überhaupt noch vorstehen möchte. Denn mit diesen Leuten möchte ich nichts zu tun haben!“

Die Troeger-Gegner sind auf jeden Fall am Ziel. Die Liste ihrer Vorwürfe am ehemaligen Sport-Vorstand des 1. FC Lok war lang, wurde zumeist aber nur hinter vorgehaltener Hand vorgetragen. Abgesehen von einem Leserbrief vor wenigen Wochen hatte niemand den Mut, öffentlich die vermeintlichen Missstände am „Hölzchen“ anzuprangern. Die zunehmende Entfremdung des Vereins unter Troeger vom Rest der Altmark, die Forderung von üppigen Ablösesummen für Nachwuchsspieler, die sich kleineren Vereinen anschließen wollten – vieles machte die Runde, nur wenig wurde offiziell an die Öffentlichkeit gebracht.

Für Lok-Präsident Nellessen bleiben vor allem Troegers Verdienste in Erinnerung: „Den Leuten, die sagen, bei Lok gehen mit Troeger die Lichter aus, kann ich nur entgegnen, dass er es war, der sie überhaupt angemacht hat. Oberliga, DFB-Pokal, Kunstrasenplatz, wir erleben die beste Zeit seit mehr als 20 Jahren und das ist ein tiefer Verdienst von Herrn Troeger.“ Abschließend hält der amtierende Präsident des Vereins resignierend fest: „Fußball ist dreckig. Der Erfolg ist die größte Gefahr und die droht meist aus den eigenen Reihen.“

Von Tobias Haack