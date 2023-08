HSV Hamburg und 1. VfL Potsdam liefern große Show

Von: Tobias Haack

Nach dem Spiel gab es das Erinnerungsfoto. © Buchelt

In der Seehäuser Wischelandhalle gab es am vergangenen Freitag ein Handball-Fest zu bestaunen. Zu Gast waren Bundesligist Hamburg und ein bekannter Paradiesvogel.

Dass Seehausen neben Osterburg die Handball-Stadt schlechthin in der östlichen Altmark ist, ist kein Geheimnis. Die eigene Herrenmannschaft hat gerade erst den Sprung zurück in die Sachsen-Anhalt-Liga geschafft. Die Damen waren vor wenigen Jahren sogar in der Oberliga aktiv. Die Zuschauer in der Wischestadt sind also guten Handballsport gewohnt und die heimische SG Seehausen ist auch bestrebt, diesen anzubieten. Zumeist freilich mit ihren eigenen Punktspielen, manchmal aber auch einfach nur als guter Gastgeber. So geschehen am vergangenen Freitag in der Wischelandhalle, als Bundesligist HSV Hamburg zu einem Testspiel gegen Zweitligist 1. VfL Potsdam angereist war.



Mit der Organisation und Ausrichtung der Partie war die SG Seehausen betraut. Seit Jahren pflegen der Verein aus dem Norden der Altmark und der HSV eine gute Beziehung. Vor knapp drei Jahren traten die Hanseaten bereits in Seehausen gegen die SG an und gewannen mit 43:19. Dieses Mal, nur wenige Wochen vor dem Start der neuen Saison, ging es für den Champions League Sieger von 2013 erneut in den „Wischedom“. Allerdings gegen einen Gegner, der halbwegs auf Augenhöhe agieren sollte – Zweitligist 1. VfL Potsdam. Trainiert werden die Brandenburger von Handball-Paradiesvogel Bob Hanning, auf der Platte standen in den Farben des VfL einige frisch gebackene U21-Weltmeister. Attraktive Gäste also, was für Bundesligist HSV, trainiert von Weltmeister Torsten Jansen, ohnehin gilt.



Für die SG Seehausen war die Ausrichtung einer solch hochkarätigen Begegnung natürlich eine Ehre. Eigentlich sollte sie bereits im Februar ein Testspiel der Hamburger veranstalten, doch der damalige Gegner, SC DHfK Leipzig, sagte kurzfristig ab. Im zweiten Anlauf klappte es am vergangenen Freitag nun mit einem professionellen Handball-Leckerbissen, der zahlreiche Zuschauer in die rappelvolle Wischelandhalle lockte.



Sportlich gab es in einem rassigen und unterhaltsamen Handball–Freundschaftsspiel zwischen dem Bundesligisten aus Hamburg und dem Zweitligisten Potsdam nach 60 Minuten einen 35:30 (15:14)-Erfolg für den Favoriten zu konstatieren.



Wir waren im Vorfeld alle sehr angespannt, da wir so ein großes Highlight selten haben. Aber im Endeffekt waren wir total zufrieden. Die Stimmung in der Halle war toll, das Spiel war sehr interessant, einfach eine geile Sache!

In der Anfangsphase scheiterte der amtierende Torschützenkönig der Handball-Bundesliga, Casper Ulrich Mortensen, gleich mit zwei Siebenmetern an U21-Weltmeister Lasse Ludwig im Tor der Potsdamer. Doch anschließend nahm die Partie richtig Fahrt auf und der Bundesligist wurde von den Brandenburgern voll gefordert. So musste der HSV bis zur 23. Minute einem Rückstand hinterherlaufen. Erst beim 10:9 nach 25 Spielminuten ging der Favorit das erste Mal in Führung. Da die Hanning-Truppe in den letzten Minuten der ersten Halbzeit mehrmals mit besten Chancen am Hamburger Keeper scheiterte, ging es mit einer knappen 15:14-Führung des HSV in die Kabine.



In Spielhälfte zwei ging es genau so rasant weiter, kein Team gönnte sich eine Verschnaufpause, ständig wechselte die Führung. Der VfL leistete sich Mitte der zweiten Halbzeit einige unnötige Zwei-Minuten-Strafen. Die daraus folgende Überzahl wurden von den Hamburgern gnadenlos ausgenutzt und eine vorentscheidende Drei-Tore-Führung markiert (31:28). So konnte der Bundesligist am Ende einen klaren 35:30-Sieg verbuchen.



Ein wenig schade, für die Zuschauer, die anschließend fleißig Autogramme und Fotos von den Handball-Profis sammelten: Hamburgs Keeper und Publikumsliebling Johannes Bitter war nach einer Kreuzbandverletzung noch nicht mit von der Partie. Dennoch liegt hinter der SG Seehausen und den Handball-Kennern der Region ein unvergesslicher Abend.



„Es war ein hartes Stück Arbeit, doch am Ende bin ich über diesen Sieg froh, obwohl noch nicht alles nach Plan lief“, schätzte HSV-Trainer Jansen die 60 Testspiel-Minuten ein. Bob Hanning zeigte sich trotz des tapferen Auftritts seiner Jungs weniger begeistert: „Es war eine verdiente Niederlage, denn wir hatten in der Abwehr nicht den nötigen Zugriff, um diese Partie zu gewinnen. Leider war keiner unserer Neuzugänge heute eine Hilfe.“

Seehausens Chef-Organisator Frank Leo waren die sportlichen Details herzlich egal. Er freute sich über ein geglücktes Event, das seinen Platz in der Vereinschronik der SG finden wird. „Wir waren im Vorfeld alle sehr angespannt, da wir so ein großes Highlight selten haben. Aber im Endeffekt waren wir total zufrieden. Die Stimmung in der Halle war toll, das Spiel war sehr interessant, einfach eine geile Sache“, so Leo abschließend.