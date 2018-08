Wie die Helden von einst

Stendal/Bielefeld. Der 1. FC Lok Stendal und der DFB-Pokal, das war noch in den 90er-Jahren eine Erfolgsgeschichte. Als eine der Top-Mannschaften Sachsen-Anhalts standen die Altmärker nahezu regelmäßig auf dem Sprung in den renommiertesten deutschen Pokal-Wettbewerb.

Letztlich nahm Lok dreimal teil, wobei der Viertelfinal-Einzug 1995 (siehe Infokasten) bis heute als Höhepunkt der Vereinsgeschichte gilt. Ein Jahr später liefen die Stendaler gegen Hertha BSC Berlin (1:5) dann letztmals im DFB-Pokal auf. Es folgte eine 22-jährige Durststrecke, die morgen ab 15. 30 Uhr mit dem Erstrundenspiel gegen Arminia Bielefeld ihr Ende finden wird.

In den glorreichen 90ern hießen die Helden unter anderem Rainer Wiedemann, Dirk Grempler, Markus Hoffmann. Vom aktuellen Lok-Team ist es bislang vor allem Kapitän Philipp Groß, der mit dem Comeback auf großer Bühne in Verbindung gebracht wird. Schließlich war es sein 1:0-Siegtor im letztjährigen Landespokal-Halbfinale gegen Blau-Weiß Zorbau, das die Qualifikation für den DFB-Pokal sicherstellte. „Als Oberliga-Fußballer nimmst du nicht so oft am DFB-Pokal teil. Da denkt man schon ein-, zweimal an den entscheidenden Treffer zurück“, erklärte Groß unlängst in einem Interview auf der Internetseite des DFB. Seitdem ist die Teilnahme am deutschen Pokal-Wettbewerb Nummer eins das vorherrschende Thema bei den Fans – aber auch innerhalb der Mannschaft. Für jeden einzelnen Stendaler Spieler wird es das bislang größte Spiel der Karriere sein.

Mit Höhepunkten kennen sich die Altmärker in der jüngeren Vergangenheit allerdings aus. Erst im Mai traf der 1. FC Lok im Sachsen-Anhalt-Pokal-Finale vor 4.000 Zuschauern auf den 1. FC Magdeburg, inzwischen wie Bielefeld ebenfalls Zweitligist. Damals verkaufte sich die junge Mannschaft von Trainer Sven Körner teuer, verlor lediglich mit 0:1. Die Vorzeichen waren allerdings andere. Der FCM kam damals direkt von seiner Abschlussfahrt auf Mallorca zum Pokalspiel, da er zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon fast in der Sommerpause weilte. Bielefeld hingegen wird sich dem 1. FC Lok Stendal morgen perfekt vorbereitet in den Weg stellen.

Genau wie Stendal haben auch die Arminen bereits zwei Ligaspiele absolviert. Gegen Heidenheim(1:1) und Dresden (2:1) sammelten die Ostwestfalen bereits vier Punkte, während Lok nach Niederlagen in Staaken (0:2) und gegen Greifswald (2:3) noch überhaupt nicht in der neuen Saison angekommen ist. „Wir sind ein eingeschworener, eingespielter Haufen. Auch gegen einen Zweitligisten können wir an einem guten Tag für Überraschungen sorgen“, ist Kapitän Groß dennoch von der Stärke seines Teams überzeugt. 22 Jahre wurde am „Hölzchen“ nach neuen Pokalhelden gesucht. Die aktuelle Mannschaft hegt den Wunsch, in die Fußstapfen der 95er-Legenden zu treten. „Da gerät man schon ins Träumen, dass nicht in der 1. Runde Schluss sein muss“, so Groß. Lok-Coach Sven Körner geht die Partie entsprechend seines Trainer-Naturells realistischer an: „Unsere Aufgabe wird es sein, so lange wie möglich das eigene Tor zu verteidigen, um das Spiel offen zu halten.“

Wenig überraschend ist, dass die Arminen genau das verhindern wollen. „Wir müssen schnell eins, zwei Tore schießen, dann wird es leichter“, blickt etwa Verteidiger Patrick Weihrauch im Bielefelder Klub-TV voraus. Für die Gäste ist die Partie in der Altmark eine Pflichtaufgabe. Nicht zuletzt aus finanziellen Gründen kann sich der Traditionsverein kein Scheitern erlauben, drücken ihn doch immer noch Altlasten aus wesentlich schlechteren, vergangenen Tagen. „Wir wissen, dass wir der Favorit sind“, sagt Weihrauch, „in der Liga kommt das ja nicht so oft vor, weil sie sehr ausgeglichen ist, von daher ist das schon etwas anderes für uns.“

Von Tobias Haack