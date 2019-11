„Heiß“ auf den Spitzenreiter

Stendal – Titelfavoriten unter sich: Tabellenführer Saxonia Tangermünde tritt morgen bei einem heißen Anwärter auf diese Position an. Die Mannschaft von Trainer Steffen Lenz reist zum aktuell Vierten TuS Wahrburg.

Die Zuschauer können sich ab 13 Uhr also auf ein absolutes Spitzenspiel freuen. Die Gäste dürften aufgrund ihrer tadellosen Bilanz der zurückliegenden Wochen leicht favorisiert in die Partie gehen. Allerdings sind die Platzverhältnisse in Wahrburg momentan schlecht. Heute wird entschieden, ob die Begegnung ausgetragen werden kann.

„Dass Wahrburg zu den Titelfavoriten gehört, ist ja kein Geheimnis“, rechnet der Saxonia-Coach mit einer harten Aufgabe. Lenz weiß natürlich, dass sich die Wahrburger zu Saisonbeginn extrem verstärkt haben. Und hat auch beobachtet, dass sie zuletzt einen guten Lauf hatten. „Sie haben auf einigen Positionen individuell starke Leute. Aber das haben wir auch“, freut sich der Tangermünder durchaus auf das Spitzenspiel. Wie sich verlieren anfühlt, wissen er und seine Schützlinge schon gar nicht mehr. Ende August verlor Saxonia in Liesten. Seitdem haben die Elbestädter keine Punkte mehr abgegeben. Eine Bilanz, die auch den Gegner beeindrucken dürfte. Zumal Tangermünde nicht nur die beste Offensive der Liga stellt, sondern auch die beste Defensive.

„Wir wollen unsere Tugenden, die uns in den letzten Wochen ausgezeichnet haben, einbringen und hoffen, dass es für uns positiv ausgeht“, ist das Ziel von Steffen Lenz. Da am zurückliegenden Wochenende keine Punktspiele in der Landesklasse ausgetragen wurden, konnte er seinen Jungs auch mal eine Verschnaufpause gönnen. Seit gut einer Woche sind die Tangermünder aber wieder im Training und hoffen natürlich, optimal vorbereitet zu sein. Personell sieht es bei der Saxonia richtig gut aus. Niemand ist verletzt, lediglich Friedrich Lenz wird morgen nicht auflaufen können, er ist privat verhindert. Die Ausgangssituation könnte also besser kaum sein. Aber Lenz weiß auch: „Es wird sehr schwer werden.“

Für die Wahrburger gilt das ebenso. „Wir haben unheimlich viel Respekt, aber keine Angst“, sagt der sportliche Leiter Marc Teichert. Auch die Platzherren sind personell gut aufgestellt, es gibt keine Ausfälle zu beklagen. Das große Fragezeichen ist eher ganz anderer Natur: „Die Platzverhältnisse sind miserabel“, konnte der Wahrburger gestern noch nicht einschätzen, ob überhaupt gespielt werden kann. Der anhaltende Regen der zurückliegenden Tage hat den Rasen extrem aufgeweicht. Die Hoffnung, dass sich die Situation bessert, ist aber da. Denn: „Die Jungs sind unheimlich heiß auf das Spiel. Sie wollen den Spitzenreiter schlagen.“ Die zurückliegenden Wochen bestätigen den Aufwärtstrend des TuS, aber auch das Wachsen der Truppe. „Wenn wir einen richtig guten Tag haben, können wir Tangermünde auch schlagen“, sagt Teichert. Ob das Spitzenspiel stattfindet, wird heute final entschieden.

VON SABINE LINDENAU