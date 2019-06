So sehen Sieger aus: Heide Letzligen bejubelt die Meisterschaft in der Fußball-Landesklasse.

Salzwedel - Der FSV Heide Letzlingen ist Meister der Fußball-Landesklasse, Staffel I. Durch ein (1:1 (1:1)-Unentschieden bei Verfolger Eintracht Salzwedel machten die Schützlinge von Trainer Dirksen Höft den Staffelsieg vorzeitig perfekt.

Beide Treffer der Partie erzielte Christian Wernecke, der in der 32. Minute die Gäste per Kopf in Führung brachte, um kurz vor der Pause ins eigene Tor zu treffen. Da die Letzlinger auf den Aufstieg verzichten, haben Eintracht Salzwedel und der Möringer SV, der mit einem 4:2-Sieg den Abstiegs von Grün-Weiß Potzehne besiegelte, noch die Chance, in die Landesliga aufzusteigen.

Weitere Ergebnisse:

MTV Beetzendorf - SV Liesten 1:1

Rot-Weiß Arneburg - Osterburger FC 1:3

Kreveser SV - Medizin Uchtspringe 2:6

Germania Tangerhütte - TuS Wahrburg 2:1

SV Grieben - Saxonia Tangerhütte 0:4

Landesliga

TSG Calbe - SSV Gardelegen 0:4

TuS Bismark - Havelwinkel Warnau 1:1

Von Renee Sensenschmidt