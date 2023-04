Hartes Restprogramm für den HV Lok Stendal und die HSG Altmark West

Von: Tobias Haack, Marcus Lüer

Norman Elsner (links) und Arno Görnemann feiern wichtige Stendaler Punkte. © Haack

Im Abstiegskampf der Handball-Verbandsliga läuft alles auf ein packendes Saisonfinale hinaus. Der HV Lok Stendal und die HSG Altmark West sind mittendrin.

Drei Spieltage vor dem Saisonende spitzt sich der Abstiegskampf in der Handball-Verbandsliga Nord immer weiter zu. Mittendrin im Geschehen sind mit dem HV Lok Stendal und der HSG Altmark West auch zwei altmärkische Mannschaften, die dieses Schicksal gerne vermieden hätten, nun aber den vollen Druck verspüren.



Einfach zu beantworten ist die Frage nach dem Abstieg im Handball nicht. Die Anzahl der Abstiegsplätze hängt mit der Anzahl der Absteiger aus den höheren Spielklassen zusammen. Nach der Saison stellt sich dann die Frage, welche Teams überhaupt dabei bleiben oder vielleicht freiwillig den Rückzieher in eine niedrigere Liga machen. Kurzum: Nichts Genaues weiß man nicht. Um jedoch aus eigener Kraft auf Nummer sicher zu gehen, hilft nur ein halbwegs gutes Abschneiden in der Liga – und dort hat der HV Lok Stendal seit dem vergangenen Wochenende eine bessere Ausgangslage als die westaltmärkische Konkurrenz.



HV Lok Stendal (12. / 11:35 Punkte)

Der jüngste 35:32-Heimsieg gegen den SV Oebisfelde II hat den Eisenbahnern eine sehr gute Konstellation im Wettrennen mit der HSG Altmark West und dem Güsener HC beschert. Stendal zog vom letzten Platz an den beiden Kontrahenten vorbei und weist mit 11:35 Punkten nun einen Zähler mehr auf als seine beiden Verfolger.



Lok hat alles in der eigenen Hand, kann aber noch längst nicht durchatmen. „Die anderen beiden haben auch noch jeweils ein Spiel, das sie gewinnen könnten und dann sind sie wieder an uns vorbei“, weiß Stendals Spielertrainer Tom Schumann. Und der eigene Spielplan meint es nicht gerade gut mit seiner Sieben. Auswärts, wo Stendal traditionell eher weniger ausrichtet, geht es ausgerechnet zum bereits feststehenden Meister BSV Magdeburg und im Saisonfinale zum Derby nach Seehausen. Schumann macht sich nichts vor. „Der BSV ist eigentlich unschlagbar und Seehausen kann noch so viele Punkte haben, gegen uns geben die immer hundert Prozent.“



Heißt im Umkehrschluss: Das letzte verbliebene Heimspiel gegen den SV Langenweddingen hat für den HV Lok Stendal Endspiel-Charakter. „Das müssen wir gewinnen, ohne Wenn und Aber. Das müssen wir einfach“, weiß Stendals Spielertrainer, der im Endspurt dieser Spielzeit auf einen halbwegs gut gefüllten und motivierten Kader hofft. Spielmacher Eric Leinung verletzte sich im vergangenen Spiel am Rücken (Hexenschuss). Schumann selbst ist mit dem Fuß umgeknickt und spürt auch sein lädiertes Knie ein wenig. Doch im Showdown des Abstiegskampfes wird auch mal der eine oder andere Schmerz beiseite gedrückt. Die Konkurrenz sitzt Lok schließlich im Nacken.



Restprogramm

BSV Magdeburg (1./A)



SV Langenweddingen (9./H)



SG Seehausen (4./A)



HSG Altmark West (13. / 10:36 Punkte)

Die Handballer der HSG Altmark West hatten lange die bessere Ausgangslage. Anfang des Jahres konnten die Westaltmärker noch gegen die HV Lok Stendal in heimischer Halle mit 25:21 gewinne. Nach diesem vierten Saisonsieg folgten vier Niederlagen am Stück. Während der Güsener HC ebenfalls nichts Zählbares einfahren konnte, sendeten die Stendaler Lebenszeichen und siegten zweimal in Folge daheim. Die HSG Altmark West ließ zwar noch mit einem 33:33-Remis bei der HSG Börde aufhorchen, doch seitdem wartet die Handball-Spielgemeinschaft auf ein Erfolgserlebnis. Seit Anfang April der Gastauftritt in Güsen mit 24:28 verloren ging, läuft bei der Sieben von HSG-Coach Marco Weis nichts mehr zusammen.



Trainer Weis dazu: „Aufgeben ist für uns keine Option. Wir haben noch drei Endspiele und brauchen wenigsten einen Sieg.“ Doch das Restprogramm hat es in sich. Schon am Sonnabend steht das Derby in Oebisfelde an. Dann gastiert der bereits feststehende Meister in Mieste, ehe das Saisonfinale beim SV Langenweddingen steigt.



Restprogramm

SV Oebisfelde II (6./A)



BSV Magdeburg (1./H)



SV Langenweddingen (9./A)