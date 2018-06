Es hätte auch so gereicht

Stendal. Der 1. FC Lok Stendal hatte es in seinem ersten Oberliga-Jahr nach dem Aufstieg wahrlich nicht leicht. Einem vielversprechenden Start folgte eine tiefe Krise, ehe pünktlich zum Saisonende noch einmal die Trendwende gelang.

Mit dem 2:2-Remis gegen Meister Bischofswerda haben die Altmärker am Sonntag die Klasse gehalten und ihrer Erfolgsgeschichte der vergangenen zwei Jahre ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Dass der Ligaverbleib letztlich auch ohne den sportlichen Kraftakt gegen den BFV möglich gewesen wäre, bleibt eine Randnotiz. Die fünf Fakten zum Spiel:.

Auch SCHOTT Jena gibt die Oberliga auf

Gemunkelt wurde es schon am Sonnabend, seit Sonntagabend ist es offiziell: Nach dem FSV Barleben hat auch der SV SCHOTT Jena seine Mannschaft offiziell aus dem Oberliga-Spielbetrieb der kommenden Saison abgemeldet. Nach dem Punktgewinn der Stendaler hätten die Thüringer den Umweg über die Relegation gehen müssen, doch dazu tritt SCHOTT nun gar nicht mehr an. „Nachdem zahlreiche Spieler ihren Abschied zum Saisonende angekündigt haben, wird der SV SCHOTT Jena nun stattdessen auf Landesebene einen Neuanfang mit jungen und ehrgeizigen Spielern unter Leitung des erfolgreichen Trainerteams Falk Werner und Florian Schmolke starten.“, hieß es auf der Facebook-Seite des Vereins. Der 1. FC Lok wäre demnach auch im Falle einer Pleite gegen Bischofswerda gerettet gewesen. Die Relegation gegen den Charlottenburger FC soll nun der Vorletzte, Einheit Kamenz, bestreiten.

Krüger trifft nicht nur den Bierwagen

Dass es für die Stendaler unter dem Strich auch sportlich für eine weitere Oberliga-Saison gereicht hat, lag an Doppeltorschütze Martin Krüger. Mit zwei sehenswerten Direktabnahmen aus dem Hinterhalt rettete er seiner Mannschaft auf spektakuläre Art ein 2:2-Unentschieden und damit Tabellenplatz zwölf. „Solche Schüsse liegen mir. Ich trainiere das oft und bin deswegen auch bei Standards für den zweiten Ball eingeteilt“, verriet der Matchwinner nach der Partie. Kapitän Philipp Groß konnte die Aussage seines Offensivspielers nur bedingt bestätigen: „Naja, er übt das schon oft im Training, aber da trifft er eigentlich immer nur den Bierwagen. Wer unseren Trainingsplatz kennt, weiß, was das bedeutet. Umso besser, dass es heute zweimal geklappt hat. Ich freue mich für ihn.“

Kühn arbeitet jede Aufgabe ab

Nach den Ausfällen von Christos Iereidis (Gelbsperre) und Martin Gebauer (angeschlagen nur auf der Bank) war Lok-Trainer Sven Körner gegen den Bischofswerdaer FV zur Improvisation gezwungen, wollte er doch an seinem geplanten Fünferketten-System festhalten. Die Lösung: Angreifer Vincent Kühn wurde kurzerhand zum Rechtsverteidiger umgeschult. „Er hat eine gute Grundgeschwindigkeit, ist groß und zweikampfstark, hat eine ordentliche Physis. Deswegen haben wir uns für ihn auf der Position entschieden und er hat es dann auch spielerisch sehr gut gelöst“, klärte Körner im Nachgang die Hintergründe auf. Bauchschmerzen hätte er bei dieser Entscheidung auch zu keiner Minute gehabt: „Vincent ist ein Spieler, dem man Aufgaben an die Hand gibt und dann setzt er sie um.“

Lok-Spieler retten ihren Mallorca-Urlaub

Mit dem hart erkämpften Remis gegen den Regionalliga-Aufsteiger aus Bischofswerda hat sich die Stendaler Mannschaft nicht nur die Oberliga gerettet, sondern auch ihre Abschlussfahrt nach Mallorca. Diese hatten die Lok-Spieler bereits vor Längerem für die Woche nach dem letzten Saisonspiel gebucht, dabei jedoch die Möglichkeit von Relegationsspielen außer Acht gelassen. Die rechtzeitige sportliche Rettung ersparte der Mannschaft nun die schwierige Entscheidung zwischen Urlaub und Abstiegsendspielen. Seit gestern befinden sich 14 Spieler sorgenfrei auf den Baleraren. „Gott sei dank können wir jetzt richtig schön feiern“, atmete Martin Krüger nach dem Schlusspfiff auf.

Wie geht es mit Körner und Buschke weiter?

Mit dem Ende einer Saison beginnt in der Regel die Zeit der Spekulationen – auch beim 1. FC Lok Stendal. Zwei Personalien, die bei den Altmärkern im Fokus stehen, sind Trainer Sven Körner und Angreifer Niclas Buschke. Körners Vertrag läuft zum 30. Juni aus und wurde bis jetzt noch nicht verlängert. Der Verein möchte seinen Erfolgstrainer halten, doch eine Einigung steht noch aus. „Wir müssen den Kader zur neuen Saison qualitativ breiter aufstellen. Hier müssen die richtigen Weichen gestellt werden“, deutete Körner auf der Pressekonferenz an, welche Bedingungen der Vorstand für eine weitere Zusammenarbeit erfüllen muss. Trotz allem geht die Tendenz wohl zu einer Vertragsverlängerung. Nicht zuletzt aufgrund der auch für den Trainer verlockenden Teilnahme am DFB-Pokal.

Ein Spieler, der sich in dieser Saison in die Notizblöcke anderen Vereine und diverser Spielerberater gespielt hat, ist Stürmer Niclas Buschke. Auch gegen Bischofswerda war der pfeilschnelle Angreifer nicht in den Griff zu bekommen – wohlgemerkt von der besten Abwehr der Oberliga. „Natürlich war das eine ordentliche Leistung, aber er kann auch noch viel lernen“, versucht Körner, die Diskussionen um seinen besten Stürmer bewusst klein zu halten. „Er hat bei uns noch Vertrag und wir wollen ihn auf jeden Fall halten. Er ist ein wichtiger Baustein in unserem Spiel.“

Von Tobias Haack