4:3 – Haak macht den Wahnsinn perfekt

Liesten. Über dieses Spiel wird man in der Altmark noch viele Jahren sprechen.

Nach einem 0:3-Pausenrückstand gewann der SSV Gardelegen am letzten Saisonspieltag der Fußball-Landesklasse, Staffel I, vor 430 zahlenden Zuschauern beim bisherigen Tabellenführer SV Liesten noch mit 4:3. Xaver-Dan Haak war in der letzten Aktion der Partie per Kopf für die Gäste erfolgreich, die damit dem SVL die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga noch vor der Nase wegschnappten.

„Was hier heute passiert ist, lässt sich nicht in Worte fassen. Alles, was wir in der ersten Halbzeit richtig machten, haben wir nach dem Wechsel vermissen lassen“, meinte ein enttäuschter SVL-Trainer Michael Piotrowski, dessen Team im ersten Abschnitt konsequent seine Chancen durch Kapitän Matthias Wiese (6.), Lucas Bresch (27.) und Marcin Galkowski (33.) verwertete und zur Pause deutlich mit 3:0 führte.

+ Sie konnten ihr Glück kaum fassen. Nach einem 0:3-Pausenrückstand siegte der SSV Gardelegen beim SV Liesten noch mit 4:3 und sicherte sich damit die Meisterschaft in der Fußball-Landesklasse, Staffel I. Xaver-Dan Haak machte mit der letzten Aktion der Partie per Kopf den Aufstieg in die Landesliga perfekt. © Sensenschmidt „Wir haben noch 45 Minuten, wir haben schon oft bewiesen, dass wir in einer Halbzeit vier Tore schießen können“, baute SSV-Trainer Norbert Scheinert seine Schützlinge, denen im ersten Abschnitt das Schussglück noch fehlte, wieder auf. Die Gardelegener hatten zwar optische Vorteile, doch gute Möglichkeiten blieben ungenutzt. Die beste Gelegenheit hatte Simon Bache (18.), der freistehend am in dieser Szene starken Dawid Sczcerbik scheiterte.

+ Hauchte dem SSV Gardelegen mit zwei sicher verwandelten Elfmetern neues Leben ein: Florian Scheinert (links). © Sensenschmidt Mit unbändigem Willen betraten die Gäste weit vor den Platzherren wieder die Spielfläche. Und mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit drehte der SSV auf. Bereits nach wenigen Sekunden wurde Florian Scheinert im gegnerischen Strafraum gefoult, Scheinert selbst verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:3 (47.). In der 51. Minute hätte es nach Foul von Sczcerbik am frei durchgelaufenen Bache eigentlich Elfmeter und Rot geben müssen, doch die Pfeife von Tim Kohnert (Ballenstedt) blieb auch zur Verwunderung der Liestener stumm. Dafür zeigte der oberliga-erfahrene Unparteiische nach einer eher harmlosen Aktion gegen Clemens-Paul Berlin auf den ominösen Punkt. Florian Scheinert übernahm erneut die Verantwortung für den SSV und netzte unhaltbar zum 2:3-Anschlusstreffer ein (67.). Als dann Clemens-Paul Berlin per Kopf nur wenig später das 3:3 erzielte, nahm der Wahnsinn endgültig seinen Lauf.

In der Folge konnten sich die Platzherren vom Druck der Gäste befreien und wieder selbst einige gefährliche Aktionen initiieren. Der eingewechselte Martin Böhm (76., 85.), Sebastian Kordus, dessen Kopfball sich auf die Latte senkte (82.) und Matthias Wiese per Kopf (88.) hatten Möglichkeiten zum 4:3, doch der Treffer fiel auf der anderen Seite. Die Gardelegener brachten einen Freistoß in den gegnerischen Strafraum, Xaver-Dan Haak stieg am höchsten und sein Kopfball senkte sich ins gegnerische Tor – 3:4. Der Jubellauf des Siegtorschützen endete an der Mittellinie. Dann hatten ihn seine Mitspieler eingeholt und Haak verschwand in der Jubeltraube. Schiedsrichter Kohnert pfiff auch sofort ab. Spieler, Trainer, Verantwortliche und Fans des SSV ließen ihren Gefühlen anschließend freien Lauf. „Das ist der pure Wahnsinn“, meinte nicht nur Routinier Stephan Fraedrich.

Von Renee Sensenschmidt