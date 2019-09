Guter Start, bescheidene Ziele

Osterburg – Es war schon eine ungewöhnliche Geschichte, die von den Handballern der HSG Osterburg in der Vorsaison geschrieben wurde.

Nach etlichen Jahren im Spitzenfeld der Verbandsliga hatten die Biesestädter endlich den verdienten Aufstieg in die Sachsen-Anhalt-Liga realisiert, um dann plötzlich ohne Trainer dazustehen. Meistercoach Uwe Knust hatte seinen Platz auf der Bank aus privaten Gründen geräumt, ein Nachfolger fand sich nicht. Die Aufsteiger-Mannschaft coachte sich ein Jahr selbst, schaffte sportlich als Zwölfter sogar den Klassenerhalt, zog sich letztlich aber freiwillig wieder in die Verbandsliga zurück.

Dort startet die HSG in dieser Saison einen Neuanfang und freut sich, nach einjähriger Suche nun auch wieder einen „echten“ Trainer an der Seitenlinie zu haben. Jürgen Stottmeister heißt er und hat mit dem 35:25-Heimsieg gegen den Post SV Magdeburg am vergangenen Sonnabend auch einen recht vielversprechenden Start hingelegt. Zwar hatte der Absteiger eingangs noch ein wenig Sand im Getriebe, doch im Laufe der Partie fingen sich die Nordaltmärker, und hatten in der Schlussphase sogar noch die Muße zu zaubern. Philipp Kiebach glänzte mit einem Traumpass auf Hannes Fieseler, der zum 27:21 vollstreckte. Rückkehrer Sebastian Papendiek versenkte im Fallen einen Rückhandwurf und brachte so die Osterburger Sekundarschulhalle kurzzeitig zum Beben. Der Einstand von Stottmeister machte Spaß, offenbarte im Spiel der HSG aber noch nicht sonderlich viele Neuerungen. Mit Keeper Anton Feindt und Torjäger Thomas Kuhlmann waren letztlich die bekannten Namen für den Sieg verantwortlich, wenngleich auch Neuzugang Christoph Borzucki sein Potenzial anzudeuten wusste. „Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht“, lobte der Trainer.

Dass Stottmeister, der selbst eine Historie bei der HSG vorweisen kann, nun die Verantwortung übernommen hat, lässt die Verantwortlichen durchatmen. Die Spieler hingegen mussten während der Vorbereitung ordentlich schwitzen. Ein Spaziergang, so war aus Mannschaftskreisen zu vernehmen, sollen die ersten Wochen unter der neuen Führung nicht gewesen sein. Sie waren eher von hartem Training geprägt. Intensiver eben, als wenn sich eine Mannschaft selbst trainiert. Verbesserungspotenzial sieht Stottmeister noch in allen Mannschaftsteilen. „In der Deckung müssen wir uns steigern, was das Herausrücken angeht. Offensiv wünsche ich mir noch mehr Kreuzbewegungen und mehr Variabilität“, erklärt der HSG-Coach. Das Trainer-Vakuum bei den Biesestädtern zu schließen, sei ihm letztlich eine Herzensangelegenheit gewesen. „Der Verein kam auf mich zu und dann habe ich mich zur Verfügung gestellt. Ich konnte es sowieso nicht verstehen, warum es für die Männermannschaft keinen Trainer gibt“, sagt Stottmeister. Von seinem Kader ist der Routinier überzeugt, das Wort „Meisterschaft“ geht allerdings nicht über seine Lippen. „Wir wollen oben mitspielen, hegen ansonsten aber keinerlei Ambitionen. Es geht erst mal nur darum, Spaß zu haben.“

Und den hat man eben auch als Spieler am ehesten, wenn ein waschechter Trainer vorangeht.

VON TOBIAS HAACK