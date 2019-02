Gute Leistungen notwendig

Franziska Dietz (am Ball) und die Handballerinnen des SV Oebisfelde wollen das Heimspiel gegen die HG Köthen siegreich gestalten. Foto: Staade

Oebisfelde – Nach den Spielausfällen vom vergangenen Wochenende geht es morgen für die Handballer/Innen des SV Oebisfelde wieder in die Vollen. Während die Frauen in der Sachsen-Anhalt-Liga um 16.

15 Uhr in der heimischen Hans-Pickert-Halle die HG Köthen erwarten, reisen die Männer zum Auswärtsspiel der Mitteldeutschen Oberliga nach Freiberg.

Sachsen-Anhalt-Liga

SV Oebisfelde -

HG Köthen

Der Tabellenvierte (14:8 Punkte) erwartet den Rangdritten (18:4) zum Verfolgerduell. Das Hinspiel verloren die Allerstädterinnen nach einer 18:11-Führung noch mit 23:25. „Das soll und darf uns nicht wieder passieren“, denkt Trainer Christian Herrmann nur ungern an dieses Spiel zurück. „Wir haben im Angriff völlig den Faden verloren, unnötige Würfe genommen und dadurch viele Kontertore gefangen.“ Der SVO-Coach fordert von seinen Schützlingen daher diesmal eine konstant gute Vorstellung über 60 Minuten.

Personell sieht es bei den Oebisfelderinnen gut aus. Elisa Wagner ist wieder einsatzfähig, einzig Beatrice Franke fehlt noch verletzungsbedingt. „Wir wollen oben dran bleiben, daher zählt für uns nur ein Sieg“, lässt Christian Herrmann an den Absichten seiner Schützlinge keine Zweifel aufkommen.

Oberliga

HSG Freiberg -

SV Oebisfelde

Die Sieben von Trainer Thomas Meinel (8. Tabellenplatz / 14:18 Punkte) reist nicht chancenlos zum Rangvierten (21:11), gab man sich doch im Hinspiel nur knapp mit 28:30 geschlagen.

„Wir nehmen nicht die 300 Kilometer nach Freiberg in Angriff, um dort zu verlieren. Wir werden alles versuchen, um etwas Zählbares mitzunehmen“, gibt sich Thomas Meinel zuversichtlich. „Im Hinspiel hatten wir zahlreiche Verletzte, sodass uns in der Schlussphase etwas die Kraft fehlte. Diesmal sieht es bei uns personell deutlich besser aus“, so der Coach, dem morgen lediglich Oliver Meinel (Arbeit) und Andy Ost (verletzt) fehlen werden.

Thomas Meinel weiß aber auch, dass seine Sieben eine besonders gute Leistung abrufen muss, will sie bei der HSG, die sieben Punktspiele in Folge gewonnen hat, bestehen. „Das ist eine eingespielte Truppe, insbesondere die erste Sieben ist bärenstark. Das wird nicht einfach, doch ich hoffe auf ein Spiel auf Augenhöhe. Wir müssen in der Offensive wieder effektiver werden, denn die Chancenverwertung war zuletzt unser Manko.“

Unterstützung gibt es auch von den Fans, die im Mannschaftsbus mitreisen können. Die Abfahrt erfolgt um 13 Uhr am Eckhaus.

VON RENEE SENSENSCHMIDT