Günter Lüdecke mit fehlerfreiem Wettkampf

Von: Renee Sensenschmidt

Christian Raapke, Heiko Grunert, Jan Grigat, Paul Scholz und Günter Lüdecke (v.l.) vertraten den VfB Klötze in Erfurt bei der DM im Kraftdreikampf mit Equipment. © Verein

Klötze – Ein Trio vertrat den VfB Klötze bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften im Kraftdreikampf mit Equipment. In Erfurt sicherten sich Günter Lüdecke und Paul Scholz den Titel, Christian Raapke holte Silber.

Hervorragend unterstützt von den beiden Betreuern Heiko Grunert und Jan Grigat musste Günter Lüdecke, der später noch als Kampfrichter im Einsatz war, als erster Klötzer an die Hantel. Der Spartenleiter des VfB zeigte einen fehlerfreien Wettkampf und brachte alle neun Versuche gültig in die Wertung. In der Kniebeuge steigerte sich Lüdecke auf 167,5 kg, im Bankdrücken auf 77,5 kg und im Kreuzheben auf 185 kg. Für die Gesamtlast von 430 kg erhielt der Klötzer, der im Juli bei der Europameisterschaft in Pilsen starten will, Gold bei den Senioren IV bis 83 kg. Mit seinen 290,68 Punkten war der Altmärker zweitbester Starter in seiner Altersklasse.



Paul Scholz war bei der männlichen A-Jugend bis 93 kg Alleinstarter. In der Kniebeuge brachte Scholz nur die Anfangslast von 190 kg in die Wertung, 210 kg waren anschließend nicht zu bewältigen. Besser lief es im Bankdrücken, wo sich der VfB-Athlet in drei Versuchen auf die neue persönliche Bestleistung von 130 kg steigerte. Abschließend waren auch alle drei Versuche im Kreuzheben gültig, 180 kg in dieser Teildisziplin und 500 kg Gesamtlast gingen in die Wertung.



Am zweiten Tag musste Christian Raapke Farbe bekennen, der keine guten Erinnerungen an seinen letzten DM-Auftritt hatte, brachte doch der Klötzer 2022 in Würzburg keinen gültigen Versuch im Bankdrücken in die Wertung. Bei den Senioren I bis 93 kg bewältigte der Altmärker in der Kniebeuge 200 kg im 2. Versuch. Danach waren alle Versuche im Bankdrücken gültig, Raapke steigerte sich auf 140 kg. Im abschließenden Kreuzheben kamen 220 kg aus dem zweiten Versuch in die Wertung, für die Gesamtlast von 560 kg gab es Silber.