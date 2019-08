Mit gesteigertem Selbstvertrauen

Gardelegen – „Die Jungs haben eine überragende Vorbereitung absolviert, sodass wir zuversichtlich in die Saison starten können“, richtete Norbert Scheinert den Blick unmittelbar vor dem ersten Punktspiel noch einmal kurz zurück.

Zum Saisonauftakt in der Fußball-Landesliga genießen die Männer des SSV 80 Gardelegen am morgigen Sonnabend Heimrecht und erwarten dabei die SG Blau-Weiß Niegripp. Der Anstoß auf der Gardelegener „Rieselwiese“ erfolgt um 15 Uhr.

„Die Jungs sind heiß und sehnen den Saisonstart herbei. Natürlich wollen wir das erste Punktspiel auch unbedingt gewinnen“, so der Gardelegener Trainer, der also auf eine voll motivierte Mannschaft bauen kann.

Das ohnehin vorhandene Selbstvertrauen bekam am zurückliegenden Wochenende indes noch einen weiteren Schub, denn die SSV-Kicker bezwangen in der ersten Hauptrunde des Landespokals mit dem FSV Barleben bekanntlich einen Verbandsligisten.

Auch wenn die SG Blau-Weiß Niegripp im Vorfeld relativ schwer einzuschätzen ist, dürften die Gardelegener dennoch leicht favorisiert in dieses Heimspiel gehen. „Wir müssen abwarten, wie Niegripp auftritt. In der letzten Saison standen sie zumindest sehr tief in der eigenen Hälfte. Aber wir schauen natürlich in erster Linie auf uns und unser Spiel. Wir wollen hinten wie gewohnt kompakt stehen und unser schnelles Umschaltspiel umsetzen. Im Abschluss müssen wir allerdings konsequenter agieren“, gibt Scheinert die Marschrichtung vor.

In welchem taktischen System die Gardelegener agieren, steht allerdings noch nicht fest. Neben dem gewohnten 4-2-3-1 haben die Platzherren zuletzt gegen Barleben auch ein 3-5-2 erfolgreich praktiziert. „Das 3-5-2 ist sicher eine Option gegen tief stehende Mannschaften“, so der SSV-Coach. twe