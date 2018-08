Mit Mut und gefährlichen Standards

sli Magdeburg. Sie haben verstärkt Standards trainiert. Weil sie wissen, dass der Gegner bei Freistößen, Ecken & Co. sehr erfolgreich agiert. Aber auch, weil „es uns in den ersten Spielen ein bisschen abhandengekommen ist, aus Standards mehr Gefahr zu erzeugen.

“ Und das möchte Jens Härtel abstellen. Der Trainer des 1. FC Magdeburg hat den Trainingsrhythmus seiner Mannschaft in dieser Woche umgestellt. Gestern Abend ging es noch einmal auf den Rasen. Der Fokus liegt auf der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal. Dazu erwartet der FCM morgen Abend ab 20:45 Uhr den SV Darmstadt 98. Es sind bereits 19300 Karten verkauft, es gibt noch Tickets. Der Verein erwartet mehr als 20000 Zuschauer und damit eine tolle Kulisse für den Pokalfight gegen den Liga-Konkurrenten.

Die Mannschaft von Dirk Schuster hat bislang einen Sieg und eine Niederlage auf dem Punktekonto. Wie auch der FCM hat Darmstadt gegen St. Pauli verloren. Härtel erwartet eine Mannschaft, „die in bestimmten Phasen ähnlich spielt wie wir.“ Wie er seine Elf aufstellen wird, verriet er wie gewohnt nicht. Er kann aber aus dem Vollen schöpfen. Auch die Neuzugänge Joel Abu Hanna und Manfred Kwadwo sind wieder verletzungsfrei.

Lange Bällen, ein enormes Tempo auf den Außenbahnen, im Umschalten extrem gefährlich, und eben die Waffe, die Standards heißt: Härtel weiß genau, worauf er seine Schützlinge einstellen muss, um eine Runde weiterzukommen. Traditionell ist der 1. FC Magdeburg in Pokalspielen immer gut drauf und hat in den zurückliegenden Jahren auch stets die erste Runde erfolgreich bestritten. Ein Sieg morgen ist auch das erklärte Ziel gegen die „richtig kompakte Zweitligamannschaft.“ Bei allem Lob für den Gegner: „Wir spielen zu Hause und wollen ein ordentliches Spiel abliefern“, so der Coach.

Der DFB-Pokal könnte für die Magdeburger auch eine Chance sein, sich für die 2. Bundesliga verloren gegangenes Selbstbewusstsein zurückzuholen. Dass zuletzt Mut gefehlt habe, sieht Härtel nicht ganz. Es seien mehrere Faktoren zusammengekommen, die für fehlende Durchsetzungskraft in der Offensive gesorgt haben. „Wir haben eigentlich immer mutig gespielt in den letzten Jahren“, sagt der Trainer, der sich auf die Begegnung freut.

Er machte aber keinen Hehl daraus, dass ihm ein Bundesligist lieber gewesen wäre als ein Ligakonkurrent. Zum einen, weil sich diese noch in der Vorbereitung befinden und die Zweitligisten schon zwei Spiele hinter sich haben, „Diesen Vorteil haben wir gegen Darmstadt nicht.“ Darum werde es sicher nicht einfacher werden, den Platz am Ende als Sieger zu verlassen, zumal der Gegner auch den FCM genau unter die Lupe nehmen würde. Schließlich stehen noch zwei Liga-Begegnungen aus in dieser Saison. Dennoch: „Wir wollen diesem Pokalspiel unseren Stempel aufdrücken“, gibt sich der Cheftrainer optimistisch. Elfmeter habe er mit seinen Schützlingen allerdings nicht explizit trainiert.

Die Vorfreude ist auch bei Tobias Müller riesig. Er hat noch nie auf dem Rasen gestanden, wenn es um den DFB-Pokal ging. „Mit dem FC Nöttingen haben wir gegen Schake gespielt, da kam ich noch frisch aus der A-Jugend und wurde nicht eingesetzt. Umso mehr freut er sich auf die neue Erfahrung, „Die Stimmung ist Wahnsinn, wir werden uns pushen lassen und alles geben, dass wir eine Runde weiterkommen“, sagt der Innenverteidiger. Er hofft natürlich, wie schon in den ersten beiden Ligapartien, wieder von Anfang an auf den Rasen zu dürfen.