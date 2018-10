Berlin. Das war ein gebrauchter Nachmittag für den 1. FC Lok Stendal. „Unser Plan ist nicht so aufgegangen, wie wir es uns vorgenommen hatten“, konstatierte Daniel Fest.

Der Trainer hatte gestern Nachmittag in der Oberliga-Partie bei Hertha 03 Zehlendorf auf eine Dreierkette gesetzt, weil die Personalsituation mit den vielen Verletzten nicht wirklich viele Optionen ermöglichte. Ihm standen keine nominellen Links- und Rechtsverteidiger zur Verfügung. Er wollte aber versuchen, den starken Sebastian Huke abzufangen. Dazu waren Spieler wichtig, die auch offensiv agieren können. Phasenweise ist dies gut geglückt. Doch ein paar Abseitssituationen, die nicht gepfiffen wurden, hätten die Gastgeber zur Führung und auf die Siegesstraße geführt. „Im Nachgang hatten wir eine gute Möglichkeit durch Kiesse, da müssen wir den Ausgleich machen. “ Doch dieser bleibt aus. Das 2:0 sei erneut durch eine ausbleibende Abseitsentscheidung gefallen. „Das ist dann schon ernüchternd“, so der Lok-Coach. Mit dem Zwei-Tore-Vorsprung im Rücken spielte Zehlendorf plötzlich wie aus einem Guss. „Sie haben uns dann fast überrollt, hatten immer die besseren Anspielstationen, haben die Räume besser besetzt und waren ein bisschen agiler. “ Das seien am Ende die ausschlaggebenden Punkte gewesen. Und so kassierten die Stendaler ein Tor nach dem anderen, lagen zur Pause schon 0:4 zurück.

Die Partie mit aller Konsequenz und abgebrüht durchzuspielen, habe letztlich den Unterschied ausgemacht. „Zehlendorf ist für mich eine der Spitzenmannschaften der Oberliga. Das war heute die beste Leistung vom Gegner, die ich bislang gesehen habe. Wir haben unsere Grenzen aufgezeigt bekommen und verdient verloren“, wollte Fest auch nichts schönreden.

Von Sabine Lindenau