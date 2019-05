„Es war mal ganz gut für den Kopf“

Stendal – Nachdem er zuletzt noch krankheitsbedingt passen musste, kehrte Lok-Rechtsaußen Martin Krüger gegen Halberstadt in den Kader zurück.

Für den 28-Jährigen ein besonderes Spiel, war er doch zwischen 2009 und 2013 vier Jahre für den VfB aktiv (93 Spiele) und stieg mit ihm in die Regionalliga auf. Die Altmark Zeitung hat sich nach der Partie mit dem Stendaler unterhalten.

Zuletzt haben Sie einige Spiele verpasst, aber das Spiel heute konnten Sie sich nicht entgehen lassen. Sind sie denn wieder fit?

Nein, ich bin noch nicht bei hundert Prozent. Ich sollte deswegen auch von der Bank kommen und am Ende noch Akzente setzen, aber das Spiel war leider schon zeitig entschieden. Ich hätte gerne noch ein paar Reize gesetzt, aber es war schwer.

Sie waren selbst vier Jahre in Halberstadt, was im Fußball eine lange Zeit ist. Wie denken Sie an diese Station zurück?

Es war eine schöne Zeit, vier wirklich gute Jahre. Erst zwei Jahre Oberliga, dann der Aufstieg und in der Regionalliga auch ein paar Spiele gemacht. Es liegt schon eine Menge Zeit dazwischen, aber ich erinnere mich immer gerne zurück.

Inzwischen tragen Sie das Lok-Trikot auch schon drei Jahre. Wie haben Sie Ihr Team heute gesehen?

Unsere Anfangsphase war gut, da war Halberstadt gar nicht im Spiel. Wir hätten die Chance gehabt, da eventuell ein Tor zu machen. Aber dann macht es Halberstadt mit seiner Spielintelligenz und Erfahrung wirklich ganz gut.

In der Liga habt ihr jede Woche ein Endspiel. War es für den Kopf mal ganz gut, einfach nur Außenseiter zu sein?

Wir haben die Chance gesehen, wieder DFB-Pokal zu spielen und hatten deswegen zumindest einen positiven Druck. Aber das stimmt, es war wirklich mal ganz gut für den Kopf. In der Liga ist es dann wieder eine andere Aufgabe und da wartet mit Altlüdersdorf schon die nächste. Auswärts sind wir bis jetzt leider einiges schuldig geblieben und müssen es dort positiv gestalten. tha