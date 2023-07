Saxonia sorgt für Dämpfer – 0:7

Von: Renee Sensenschmidt

Auch Andrii Zaporoshchenko (r.) konnte sich beim 7:0-Erfolg von Saxonia Tangermünde in Bismark in die Torschützenliste des Verbandsligisten eintragen. © Sensenschmidt

Bismark – Zwei Testspiele innerhalb von 21 Stunden absolvierte am Wochenende Fußball-Landesligist TuS Schwarz-Weiß Bismark. Am Freitagabend gab es einem 4:2-Sieg beim Möringer SV, einen Tag später folgte arg ersatzgeschwächt die Ernüchterung gegen Verbandsligist Saxonia Tangermünde, der sich deutlich mit 7:0 (5:0) durchsetzte.

Möringer SV - TuS SW Bismark 2:4 (1:0). Bereits beim Kreisoberligisten mussten den Bismarker aufgrund personeller Probleme in der Abwehr umstellen, in einigen Situationen erwies sich die Hintermannschaft als nicht sattelfest. Auch in der Zentrale bekamen die TuS-Akteure zunächst keinen richtigen Zugriff, mehre gute Angriffsaktionen brachten nichts ein. Und so führte der Außenseiter zur Pause durch ein Tor von Niklas Wendt mit 1:0. Nach Wiederanpfiff steigerten sich die Schützlinge von Trainer Artem Sikulski, Timon Motejat und Philipp Grempler per Elfmeter wendeten schnell das Blatt. Per Elfmeter glich der MSV durch Philipp Kühne noch einmal aus, ehe TuS in der Schlussphase seine Überlegenheit durch die Treffer von Lennard Scherer und Sebastian Fricke per Kopf nach einer Ecke zu einem 4:2-Erfolg ummünzte.



Tore: 1:0 Niklas Wendt (23.), 1:1 Timon Motejat (47.), 1:2 Philipp Grempler (51., Elfmeter), 2:2 Philipp Kühne (57., Elfmeter), 2:3 Lennard Scherer (73.), 2:4 Sebastian Fricke (85.).



TuS SW Bismark: Meichuk - Pieper, Voigt, Hohmann, Grempler, Filatov, Fricke, Scherer, Motejat, Fuhrmann, Cherchenko (Döllnitz, Schreiber, Schmundt, Gille).



TuS SW Bismark - Saxonia Tangermünde 0:7 (0:5). Nach den guten Testspiel-Resultaten gegen SSV Gardelegen (0:0) und 1. FC Lok Stendal (1:2) waren die Bismarker gegen den dritten altmärkischen Verbandsligisten ohne Chance. „Das Fehlen von fünf Stammspielern und das Spiel vom Vorabend machten sich negativ bemerkbar. Die Leistungsträger waren einfach nicht zu ersetzen. Trotzdem hatte ich mir eine bessere Gegenwehr und höhere Einsatzbereitschaft erhofft. Das 0:7 tut weh, doch vielleicht ist es ein Dämpfer zu richtigen Zeit“, meinte ein enttäuschter Artem Sikulski.



Dunkle Wolken und Regen passten in der Anfangsphase zum Spiel der Bismarker, der zunächst kaum aus der eigenen Hälfte herauskamen. Die Saxonen agierten ballsicher und mit hohem Tempo. Chancen ließen nicht lange auf sich warten. Tomy Pusch (6.) und Niklas Bittner (10.), ehe Mykyta Asieiev nach einem abgewehrten Schuss von Maurice Schmidt per Kopf im Nachsetzen die Gästeführung erzielte. Nur wenige Sekunden später erhöhte Pascal Lemke nach Zuspiel von Marco Heise das 2:0. Die Hausherren tauchten das erste Mal nach 30 Minute gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf, nach Vorarbeit von Philipp Grempler verfehlte Lennard Scherer knapp. Wie man Tore schießt, zeigten die Elbestädter, die durch Tomy Pusch und Marius Schmidt, der nach einer Lemke-Ecke einköpfte, auf 4:0 erhöhte. Dann hatte Oleksandr Cherchenko eine Doppelchance für Bismark, doch zweimal retteten die Saxonen auf der Torlinie. Den direkten Gegenzug schloss Pascal Lemke zum 0:5-Pausenstand ab.



Gleich nach Wiederanpfiff war Pascal Lemke zum dritten Mal für Saxonia erfolgreich, der äußerst lauffreudige Andrii Zaporoshchenko netzte zum 0:7 ein. Ein guter TuS-Keeper Artjom Meichuk, der mehrfach stark parierte und der Pfosten beim Schuss von Maurice Schmidt (82.), verhinderten anschließend eine noch höhere Niederlage der Bismarker.



Tangermündes Trainer Steffen Lenz zeigte sich nach Spielschluss sehr zufrieden, wollte den Erfolg aber auch nicht überbewerten. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Die Abläufe haben gestimmt, das Positionsspiel, das Spiel nach vorne in das letzte Drittel des Gegners hat funktioniert und hinten haben wir wenig zugelassen. Die Abstände zwischen den Ketten wurden eingehalten und auch die Fitness hat gestimmt.“



Tore: 0:1 Mykyta Asieiev (12.), 0:2 Pascal Lemke (13.), 0:3 Tomy Pusch (32.), 0:4 Marius Schmidt (34.), 0:5, 0:6 Lemke (43., 51.), 0:7 Andrii Zaporoshchenko (66.).



TuS SW Bismark: Meichuk - Gille, Motejat, Fuhrmann, Cherchenko - Hohmann, Scherer, Voigt, Grempler - Schröder, Schreiber (Schmundt, Tietz, Fricke, Pieper, Rehberg).



Saxonia Tangermünde: Runge - Röding, Marius Schmidt, Liebisch, Zaporoshchenko - Bittner, Heise Pusch - Lemke, Aieiev, Maurice Schmidt (Bäther, Nethe, Ehricke, Seidel-Holland, Lenz, Papke).